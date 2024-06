Anna Lewandowska "błyszczała" na PGE Narodowym. Ubrała buty warte fortunę

Sparing z Ukrainą był naprawdę udanym meczem dla "Biało-Czerwonych". Już w 11. minucie spotkania wynik otworzył Sebastian Walukiewicz. Pięć minut później kolejną bramkę dla polskiej drużyny zdobył Piotr Zieliński. W 30. minucie do stanu 3:0 dla Polski doprowadził z kolei Taras Romanczuk. Jeszcze przed przerwą rywale zdołali jednak przechytrzyć Łukasza Skopuskiego. W 42. minucie gola strzelił bowiem Artem Dowbyk. Nie zasmuciło to jednak polskich gwiazdorów, którzy do szatni zeszli z uśmiechami na ustach.