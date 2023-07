Anna Lewandowska jest znana kibicom ze swojej działalności w mediach społecznościowych. Trenerka fitness na co dzień motywuje internautów do prowadzenia aktywnego trybu życia. Oprócz tego poświęca się innym pasjom, które pochłaniają jej czas. Jak się okazuje, żona napastnika FC Barcelony nie zawsze ma tyle energii do działania. Teraz popularna WAG za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się z fanami szczerym wyznaniem.