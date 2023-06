Anna Lewandowska bawi się w najlepsze w Hiszpanii. Pokazała fotki z jachtu

Anna Lewandowska nie ma czasu na nudę. Żona gwiazdora reprezentacji Polski od lat dzieli się swoją pasją do sportu z innymi. W mediach społecznościowych motywuje internautów do prowadzenia aktywnego trybu życia, a także organizuje obozy i układa diety. Po przeprowadzce do Hiszpanii ukochana napastnika FC Barcelona ma więcej rzeczy na głowie.