Associated Press / © 2024 Associated Press

Paryż w oczekiwaniu na otwarcie Igrzysk Olimpijskich 2024 / Associated Press / © 2024 Associated Press

Anna Kurek ujawniła internautom swój sekret. "Lubię kraść ciuchy swojemu mężowi"

Polscy siatkarze spakowali już walizki i udali się w podróż do Paryża, gdzie już za kilka dni rozpoczną walkę o medale. W narodowych barwach po raz kolejny zaprezentuje się Bartosz Kurek, obecny kapitan męskiej kadry. Jak się okazuje, głowę doświadczonego siatkarza jeszcze przed opuszczeniem domu zaczęły zaprzątać myśli związane z Paryżem. I to do tego stopnia, że zapomniał on spakować niektórych rzeczy. Sweter z narodowymi barwami sportowca został bowiem w domu i chętnie przygarnęła go jego żona, Anna Kurek. Była siatkarka pochwaliła się w sieci swoją zdobyczą.