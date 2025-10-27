Partner merytoryczny: Eleven Sports

Anna Kurek dopiero przyjechała do Japonii, a już kłopoty. Od razu poinformowała

Anna Kurek rozpoczęła już sezon w barwach Tokyo Sunbeams. Polska siatkarka w pierwszym meczu nie wystąpiła jeszcze na boisku, ale nie miała tego nikomu za złe. Zamiast tego zrobiła sobie zdjęcie z koleżankami. Nie spodziewała się jednak, że wieczorem japońskiego czasu doszło do zaskakujących wydarzeń. Kurek od razu postanowiła podzielić się tym ze światem.

Anna Kurek i Bartosz Kurek
Anna Kurek i Bartosz KurekFoto Olimpik/NurPhotoAFP

Japonia położona jest na wyspach znajdujących się niedaleko złączeń płyt tektonicznych. To oznacza, że kraj jest narażony na o wiele częstsze trzęsienia ziemi i dla wielu Japończyków nie są może one codziennością, ale czymś, co wpływa bezpośrednio na ich życie częściej niż rzadziej.

Anna Kurek poinformowała o kłopotach

Kurek wieczorem czasu japońskiego pokazała screen z aplikacji związanej z trzęsieniami ziemi. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce w Chibie, mieście położonym po drugiej stronie Zatoki Tokijskiej niż stolica kraju. Zawodniczka postanowiła pokazać, jaki był poziom wstrząsów, bo, jak się okazało, były one w Tokio odczuwalne.

Wstrząsy o magnitudzie 4,3 dały się we znaki także Annie Kurek. Gwiazda, skomentowała, że rzeczywiście je odczuwała, zgodnie z opisem w aplikacji. "Tak, już nie mogę doczekać się kolejnych" - napisała.

Lista ostatnich trzęsień ziemi w Japonii oraz na Filipinach wraz z ich lokalizacją, magnitudą, głębokością i czasem wystąpienia oraz komentarz humorystyczny dotyczący oczekiwania na kolejne.
Anna Kurek skomentowała trzęsienia ziemi w JaponiiInstagram/grejmankaESP/Instagram

Anna Kurek już w nowych barwach, ale jeszcze nie na boisku

Pierwszy mecz sezonu z Tokyo Sunbeams Anna Kurek ma już za sobą. Choć nie wyszła na boisko, to towarzyszyła swoim koleżankom już na siedzeniach dla zawodników. "Pierwsza kolejka beze mnie. Papierologia musi się zgadzać" - wyjaśniła.

Tokyo Sunbeams to zespół grający w II dywizji japońskiej V.League. W poprzednim sezonie drużyna zajęła 8. miejsce. Możliwe, że teraz, mając na pokładzie dwie zagraniczne zawodniczki, spróbuje swoich sił, by wspiąć się na szczyt.

