Anna Kurek dopiero przyjechała do Japonii, a już kłopoty. Od razu poinformowała

Japonia położona jest na wyspach znajdujących się niedaleko złączeń płyt tektonicznych. To oznacza, że kraj jest narażony na o wiele częstsze trzęsienia ziemi i dla wielu Japończyków nie są może one codziennością, ale czymś, co wpływa bezpośrednio na ich życie częściej niż rzadziej.

Anna Kurek poinformowała o kłopotach

Kurek wieczorem czasu japońskiego pokazała screen z aplikacji związanej z trzęsieniami ziemi. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce w Chibie, mieście położonym po drugiej stronie Zatoki Tokijskiej niż stolica kraju. Zawodniczka postanowiła pokazać, jaki był poziom wstrząsów, bo, jak się okazało, były one w Tokio odczuwalne.

Bartosz Kurek: Środowisko siatkarskie jest troszeczkę rozpieszczone. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wstrząsy o magnitudzie 4,3 dały się we znaki także Annie Kurek. Gwiazda, skomentowała, że rzeczywiście je odczuwała, zgodnie z opisem w aplikacji. "Tak, już nie mogę doczekać się kolejnych" - napisała.

Anna Kurek skomentowała trzęsienia ziemi w Japonii Instagram/grejmanka ESP/Instagram

Anna Kurek już w nowych barwach, ale jeszcze nie na boisku

Pierwszy mecz sezonu z Tokyo Sunbeams Anna Kurek ma już za sobą. Choć nie wyszła na boisko, to towarzyszyła swoim koleżankom już na siedzeniach dla zawodników. "Pierwsza kolejka beze mnie. Papierologia musi się zgadzać" - wyjaśniła.

Tokyo Sunbeams to zespół grający w II dywizji japońskiej V.League. W poprzednim sezonie drużyna zajęła 8. miejsce. Możliwe, że teraz, mając na pokładzie dwie zagraniczne zawodniczki, spróbuje swoich sił, by wspiąć się na szczyt.

Anna Kurek Lukasz Kalinowski/East News East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek Sylwia Dąbrowa East News