Najsłynniejsza polska sportowa para ceni sobie chwile, które może spędzić tylko we dwoje. Środowy wieczór był okazją do tego, żeby oderwać się na chwilę od obowiązków. Dzieci usnęły, a Anna i Robert Lewandowscy zastanawiali się, co zrobić z wolnym wieczorem.

Robert Lewandowski stale krąży pomiędzy domem, treningami oraz meczami. Na brak obowiązków nie narzeka również jego żona Anna, która prowadzi kilka swoich biznesów, zajmuje się dziećmi i znana jest przede wszystkim jako trenerka. Kiedy zdarzy się okazja do bycia chwilę sam na sam, para zastanawia się, co zrobić z wolnym wieczorem, aby wykorzystać go jak najlepiej.

W środę żona najlepszego polskiego piłkarza udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, na którym razem z mężem relaksuje się po całym dniu.

"Dzieci śpią, mąż wrócił z Ligi Mistrzów, więc może Netflix? Nie, zasnę po chwili, nie ma sensu. Wino? Nie, jesteśmy sportowcami. Chyba idziemy spać..." - napisała Lewandowska.

Po chwili dylemat został najwyraźniej rozstrzygnięty, bowiem Anna zapytała fanów o polecane tytuły filmów.

Wieczór najwyraźniej był udany, bowiem trenerka opublikowała nad ranem relację, na której dopisywał jej uśmiech.

