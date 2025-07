Anna Dereszowska jest wielką fanką siatkówki. Tego wciąż jednak nie rozumie

Lena Grabowska to córka Anny Dereszowskiej. Aktorka od paru lat często chwali się osiągnięciami swojej pociechy w sferze sportowej. Dziewczyna poszła już na studia i od sezonu 2024/2025 gra w zespole AZS AWF Varsovia. Ona i jej mama zostały wielkimi siatkarskimi fankami.

W rozmowie z Siatkarskimi Ligami Anna Dereszowska, która w studiu pojawiła się ze swoją córką, Leną Grabowską, opowiedziała o tym, jakiej siatkarskiej drużynie najbardziej w tej chwili kibicuje. Jak się okazało, to swojej córce też zawdzięcza zamiłowanie do Projektu Warszawa.

" Zawsze chętnie oglądaliśmy siatkówkę rodzinnie, bo jest to wspaniały sport, niezwykle emocjonujący. Wszystko się rozgrywa piekielnie szybko, szczególnie w siatkówce męskiej, ale w kobiecej również i wspaniale się to ogląda! Tym bardziej, że zarówno Polki jak i Polacy są jednymi z najlepszych na świecie" - mówiła Dereszowska.

"Ja absolutnie nie mogę zrozumieć, dlaczego to nie siatkówka jest naszym sportem narodowym, jest to dla mnie wielka zagadka" - dodała gwiazda, nie ukrywając uśmiechu. Nie ona jedna zadaje sobie to pytanie - podobne opinie krążą wśród wielu polskich kibiców.