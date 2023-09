Kibice wiązali ogromne nadzieje z Anitą Włodarczyk na mistrzostwach świata w Budapeszcie. "Biało-Czerwona" jednak zaliczyła bardzo słaby występ . Wybitna lekkoatletka zajęła dopiero 13. miejsce w eliminacjach rzutu młotem i tym samym zamknęła sobie drogę do finału MŚ. Co ciekawe, był to pierwszy taki przypadek w historii jej startów na tej imprezie.

"Sama jestem zaskoczona, że mimo wszystko jestem taka spokojna. Już jak weszłam na stadion, to byłam za spokojna. Fajnie, że nie było stresu, ale jakoś ten spokój mnie rozleniwił" - oznajmiła i zaraz dodała - "Nie uważam, że ta '13' jest pechowa. Na pewno nie będę płakała, bo wiem, w jakim jestem miejscu. Po raz pierwszy nie jestem w finale i to na pewno jest duże zaskoczenie, ale dla mnie najważniejsze jest to, że wróciłam do międzynarodowej rywalizacji. Jak wchodziłam na stadion, to zaśpiewałam sobie piosenkę "I am happy to be here" (Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj - tłum. red.). Liczyliśmy na więcej z trenerem, ale taki jest sport" - stwierdziła trzykrotna mistrzyni olimpijska.