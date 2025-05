Anita Włodarczyk przeszła metamorfozę. Zaskakująca zmiana

Anita Włodarczyk rzadko eksperymentowała z wyglądem. Przez lata polska gwiazda rzutu młotem ewentualnie decydowała się na zmianę koloru włosów ze zwykłego blondu na platynę i to by było na tyle w kwestiach metamorfozy. Ostatnio postanowiła pokazać, że nie boi się eksperymentów. Na nagraniach wystąpiła w zupełnie nowym kolorze. Dla wielu jej fanów może to być spore zaskoczenie.