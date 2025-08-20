Anita Włodarczyk pokazała niepokojące zdjęcie. Co się z nią stało?

Włodarczyk 8 sierpnia obchodziła swoje 40. urodziny. Ponoć już wtedy miała wybrać się do dentysty, wizytę jednak przekładała. Jak widać na załączonych przez nią zdjęciach, nie skończyło się to dobrze.

Anita Włodarczyk musiała pilnie skorzystać z usług dentysty

"Słuchajcie, chcieliśmy śpiewać: sto lat, sto lat, nie chciała przyjechać. (...) Pamiętajcie, nie odkładajcie wizyty u dentysty. To się kończy źle" - mówiła na nagraniu dentystka, która obsługiwała Włodarczyk. Młociarka pojawiła się u ich boku z lodem przyłożonym do twarzy.

Sama Włodarczyk postanowiła do sprawy podejść z humorem, w końcu cóż innego jej zostało. Postanowiła pokazać swoim obserwującym, co ich czeka, jeśli będą, podobnie jak ona, przekładali wizytę u dentysty zbyt długo.

Anita Włodarczyk pokazała zdjęcia z opuchniętą twarzą

Włodarczyk postanowiła pokazać ku przestrodze swoje zdjęcia z opuchniętym licem. Na jednym wciąż trzymała worek z lodem i podpisała je przekornie: "w takim wydaniu jeszcze mnie nie widzieliście".

Na drugim pokazała się już w trasie. Postanowiła zasłonić sobie oczy, by cała uwaga ponownie skupiła się na jej napuchniętym policzku. Widać, że ból zęba bardzo ją zmęczył, ale dojechała szczęśliwie do Arłamowa, gdzie trenuje przed nadchodzącymi mistrzostwami świata w Tokio.

