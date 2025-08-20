Partner merytoryczny: Eleven Sports

Anita Włodarczyk pokazała niepokojące zdjęcie. Co się z nią stało?

Anita Włodarczyk w ostatnim czasie doświadczyła przykrego zdarzenia zdrowotnego. Okazało się, że przekładała przez jakiś czas wizytę u dentysty i ostatecznie nie skończyło się to dla niej najlepiej. Lekkoatletka pokazała zdjęcia, na których ma widocznie opuchniętą twarz i przykłada do niej lód. Zdaje się, że przez jakiś czas będzie jeszcze odczuwała ból.

Anita Włodarczyk
Anita WłodarczykIwanczuk/Sport/REPORTEREast News

Włodarczyk 8 sierpnia obchodziła swoje 40. urodziny. Ponoć już wtedy miała wybrać się do dentysty, wizytę jednak przekładała. Jak widać na załączonych przez nią zdjęciach, nie skończyło się to dobrze.

Anita Włodarczyk musiała pilnie skorzystać z usług dentysty

"Słuchajcie, chcieliśmy śpiewać: sto lat, sto lat, nie chciała przyjechać. (...) Pamiętajcie, nie odkładajcie wizyty u dentysty. To się kończy źle" - mówiła na nagraniu dentystka, która obsługiwała Włodarczyk. Młociarka pojawiła się u ich boku z lodem przyłożonym do twarzy.

Sama Włodarczyk postanowiła do sprawy podejść z humorem, w końcu cóż innego jej zostało. Postanowiła pokazać swoim obserwującym, co ich czeka, jeśli będą, podobnie jak ona, przekładali wizytę u dentysty zbyt długo.

Anita Włodarczyk pokazała zdjęcia z opuchniętą twarzą

Włodarczyk postanowiła pokazać ku przestrodze swoje zdjęcia z opuchniętym licem. Na jednym wciąż trzymała worek z lodem i podpisała je przekornie: "w takim wydaniu jeszcze mnie nie widzieliście".

Na drugim pokazała się już w trasie. Postanowiła zasłonić sobie oczy, by cała uwaga ponownie skupiła się na jej napuchniętym policzku. Widać, że ból zęba bardzo ją zmęczył, ale dojechała szczęśliwie do Arłamowa, gdzie trenuje przed nadchodzącymi mistrzostwami świata w Tokio.

Kobieta o krótkich blond włosach trzyma przykładany do policzka okład lodowy, ma zmartwioną minę, nosi jasnoróżową bluzę i smartwatch na lewym nadgarstku, za nią widoczne białe ściany.
Anita WłodarczykInstagram/anitawlodarczykkESP/Instagram
Twarz osoby o jasnych, krótkich włosach, która nosi wirtualne okulary przeciwsłoneczne z dużymi żółtymi szkłami z narysowanymi uśmiechniętymi buźkami, wnętrze samochodu widoczne w tle.
Anita WłodarczykInstagram/anitawlodarczykkESP/Instagram

