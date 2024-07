Anita Włodarczyk podjęła wyzwanie i triumfowała. Niewielu się to udaje

Anita Włodarczyk szykuje się do igrzysk olimpijskich. Ma przed sobą bardzo wymagający czas - stara się o to, by po raz czwarty zostać mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Mimo wytężonej pracy poczucie humoru jednak jej nie opuszcza. Zdecydowała się na małe wyzwanie, którym z pewnością podbije serca wielu fanów sportu. Można powiedzieć, że lekkoatletka z pewnością zasłużyła sobie na Order Uśmiechu.