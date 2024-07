Anita Włodarczyk nagle zwróciła się do Moniki Olejnik. Wyzwała ją

Anita Włodarczyk wciąż trenuje w Arłamowie i przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. Polska młociarka nie jest pewna, czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed trzech lat z Tokio, ale wciąż ma na to ogromną nadzieję. Tymczasem stara się dbać o swoje zdrowie. Ostatnio zakochała się w formie pewnego wyzwania. Na nagraniu wrzuconym do mediów społecznościowych nieoczekiwanie zwróciła się do Moniki Olejnik. Miała dla niej jedno zadanie.