Anita Włodarczyk kibicką skoków narciarskich. Zrobiła zdjęcie i zawołała wszystkich

Anita Włodarczyk wróciła do Polski i spędza czas na odpoczynku po wyzwaniach, z jakimi musiała mierzyć się w Paryżu. Ostatnio w mediach społecznościowych pokazała sporo kadrów z gry w Monopoly. W pewnym momencie postanowiła zwrócić się do... polskich skoczków narciarskich. Postanowiła pokazać im jedną z wylosowanych kart. Dotyczyła ona śledzenia pewnej dyscypliny i bonusu, jaki można było za to otrzymać.