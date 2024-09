Anita Włodarczyk jest już pewna. Oficjalny komunikat, wszystko wiadomo

Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu, które były jej ostatnimi w karierze, zdobyła czwarte miejsce, a do trzeciego zabrakło jej ledwie kilku centymetrów. W ten sposób swój olimpijski dorobek Włodarczyk może podsumować tak: czwarte miejsce w Pekinie, złoto w Londynie, złoto w Rio de Janeiro, złoto w Tokio i czwarte miejsce w Paryżu. To się nazywa wspaniały wyczyn.

Anita Włodarczyk jest już pewna. Oficjalny komunikat

"A więc to już pewne! Anita Włodarczyk dołączy do ekipy Dzień Dobry TVN już 23 września!" - ogłosiła stacja. Komunikat został okraszony zabawnym filmikiem z udziałem Macieja Dowbora i Damiana Michałowskiego, w których przeglądając zdjęcia, wybierają oni kolejne kandydatki i mówią: "ani ta, ani ta...", co składa się w imię kolejnej sportowej gwiazdy, która odwiedzi studio na Wiertniczej.