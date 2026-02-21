Andrzej Wrona zobaczył i nie wytrzymał. Musiał zareagować. Wpadka telewizji

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona tworzą od lat zgrany duet. Para doczekała się dwóch córek. Wrona, będący na sportowej emeryturze, postanowił przekierować swoją karierę w kierunku show-biznesu. Już w maju wraz z żoną poprowadzą polską edycję programu "Love is Blind".

Andrzej Wrona wspiera swoją żonę

Wiosenna ramówka dla Zofii Zborowskiej-Wrony jest sprawą wyjątkową. Aktorka po rodzicielskiej przerwie wróciła na właściwe tory zawodowe i udało jej się zdobyć rolę w nowej produkcji TVN "Młode gliny". Dostała w niej jedną z głównych ról i występuje obok m.in. Anny Dereszowskiej czy Aleksandry Domańskiej. Wcieliła się w panią komisarz Agatę Bożyk-Lis.

Dla Zborowskiej-Wrony oznacza to również dużą aktywność medialną. Aktorka działała podczas WOŚP i brylowała na imprezie ramówkowej TVN. Teraz miała za to okazję przypomnieć o sobie w programie "Dzień Dobry TVN". Wszystko było w porządku, gdyby nie pewna wpadka, którą zauważył jej mąż.

Andrzej Wrona od razu zareagował na wpadkę

Wrona obserwował na żywo występ swojej żony w telewizji. Nie spodziewał się jednak tego, co zobaczy. Na pasku pokazującym temat rozmowy pojawił się napis: "Stój, bo strzelam. Zosia Zborowska w roli policjantki". Jeden szczegół nie umknął uwadze Wrony.

"Czegoś tu brakuje chyba" - napisał, a potem szybko ujawnił, o co mu chodziło. W tym przypadku brakowało pełnego nazwiska aktorki. Nazywa się ona Zofia Zborowska-Wrona i tak pojawia się również w obsadzie serialu. Zdaje się jednak, że ktoś chciał oszczędzić na liczbie znaków w pokazującym się pasku. Wywiad okazał się jednak wesoły i udany - były siatkarz z pewnością był dumny ze swojej małżonki.

Andrzej Wrona pokazał wpadkę w "Dzień Dobry TVN" Instagram/w_kracze ESP/Instagram

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska FOTOSTYK/AGENCJA SE/East News East News

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska Adam Burakowski East News

