Andrzej Wrona zobaczył i nie wytrzymał. Musiał zareagować. Wpadka telewizji

Andrzej Wrona na każdym kroku stara się wspierać swoją żonę, Zofię Zborowską-Wronę. Aktorka w ostatnim czasie przeżywa bardzo ważny dla siebie czas - zagrała w nowym serialu TVN "Młode gliny" i w związku z tym często pojawia się na różnego rodzaju spotkaniach i wywiadach. Podczas jednego z nich były siatkarz dostrzegł błąd, który sprawił, że musiał zareagować.

Brodaty mężczyzna w jasnej marynarce i białej koszulce na tle rozmytego tłumu w jasnych ubraniach, poważny wyraz twarzy.
Andrzej Wrona

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona tworzą od lat zgrany duet. Para doczekała się dwóch córek. Wrona, będący na sportowej emeryturze, postanowił przekierować swoją karierę w kierunku show-biznesu. Już w maju wraz z żoną poprowadzą polską edycję programu "Love is Blind".

Andrzej Wrona wspiera swoją żonę

Wiosenna ramówka dla Zofii Zborowskiej-Wrony jest sprawą wyjątkową. Aktorka po rodzicielskiej przerwie wróciła na właściwe tory zawodowe i udało jej się zdobyć rolę w nowej produkcji TVN "Młode gliny". Dostała w niej jedną z głównych ról i występuje obok m.in. Anny Dereszowskiej czy Aleksandry Domańskiej. Wcieliła się w panią komisarz Agatę Bożyk-Lis. 

Dla Zborowskiej-Wrony oznacza to również dużą aktywność medialną. Aktorka działała podczas WOŚP i brylowała na imprezie ramówkowej TVN. Teraz miała za to okazję przypomnieć o sobie w programie "Dzień Dobry TVN". Wszystko było w porządku, gdyby nie pewna wpadka, którą zauważył jej mąż.

Andrzej Wrona od razu zareagował na wpadkę

Wrona obserwował na żywo występ swojej żony w telewizji. Nie spodziewał się jednak tego, co zobaczy. Na pasku pokazującym temat rozmowy pojawił się napis: "Stój, bo strzelam. Zosia Zborowska w roli policjantki". Jeden szczegół nie umknął uwadze Wrony.

"Czegoś tu brakuje chyba" - napisał, a potem szybko ujawnił, o co mu chodziło. W tym przypadku brakowało pełnego nazwiska aktorki. Nazywa się ona Zofia Zborowska-Wrona i tak pojawia się również w obsadzie serialu. Zdaje się jednak, że ktoś chciał oszczędzić na liczbie znaków w pokazującym się pasku. Wywiad okazał się jednak wesoły i udany - były siatkarz z pewnością był dumny ze swojej małżonki.

Kobieta w rudym stroju siedzi w telewizyjnym studiu, na ekranie widoczny pasek z tekstem 'Stój, bo strzelam. Zosia Zborowska w roli policjantki', obok dekoracje z zielonych roślin, w dolnej części ekranu napis dodany przez użytkownika z napisem 'Czegoś...
Andrzej Wrona pokazał wpadkę w "Dzień Dobry TVN"

