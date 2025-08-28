Andrzej Wrona w ringu, już po pierwszej "walce". Skończyło się bólem

Wrona nie ukrywał nigdy, że interesuje go wiele dziedzin i nie zamierza poprzestawać tylko na siatkówce. Spróbował się jako prowadzący programu na Netflixie, który już niebawem będzie miał premierę (chodzi o "Love is Blind"), a także komentator siatkarskich zmagań. Teraz spróbował, jak to jest uprawiać inny sport.

Andrzej Wrona dostał zaproszenie. Wziął udział w treningu boksu

Najpierw były siatkarz pokazał swój kalendarz - zaplanował w nim półtoragodzinną sesję treningową z boksu. Nie wszystko przebiegło jednak tak, jak tego oczekiwał. Okazało się, że ostatecznie ćwiczenia wiązały się dla niego ze sporym bólem i intensywnością, które dały o sobie mocno znać.

Ostatecznie Jurkowski okazał się być bardzo dobrym trenerem i wymęczył swojego nowego podopiecznego. Wydaje się też, że nowa dyscyplina bardzo przypadła Wronie do gustu. Zdjęcia i nagrania z ćwiczeń i sparingu na ringu szybko znalazły się w sieci.

Andrzej Wrona po swojej pierwszej "walce" na ringu

Jurkowski instruował cierpliwie Wronę i zdaje się, że zaraził go swoją miłością do sportów walki. Wrona zapowiedział już, że to był jego pierwszy trening, ale zdaje się, że nie ostatni.

"Juras" prowadzi własny klub, w którym uczy różnych sztuk walki i nie tylko - to TTC, czyli The Technique Crafters. Na miejscu można podszkolić się z boksu czy muay thai, ale również poćwiczyć jogę czy pilates.

