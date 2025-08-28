Partner merytoryczny: Eleven Sports

Andrzej Wrona w ringu, już po pierwszej "walce". Skończyło się bólem

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Andrzej Wrona na sportowej emeryturze postanowił poszukać szczęścia w innych sportach niż siatkówka. Ostatnio dostał interesujące zaproszenie od innego gwiazdora, Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Panowie spotkali się na ringu po to, by siatkarz mógł po raz pierwszy założyć rękawice i sprawdzić się w nowej dyscyplinie. Efekt okazał się bardzo bolesny.

Andrzej Wrona (z numerem 8) w barwach PGE Projektu Warszawa
Andrzej Wrona (z numerem 8) w barwach PGE Projektu WarszawaMaciej NaporaEast News

Wrona nie ukrywał nigdy, że interesuje go wiele dziedzin i nie zamierza poprzestawać tylko na siatkówce. Spróbował się jako prowadzący programu na Netflixie, który już niebawem będzie miał premierę (chodzi o "Love is Blind"), a także komentator siatkarskich zmagań. Teraz spróbował, jak to jest uprawiać inny sport.

Andrzej Wrona dostał zaproszenie. Wziął udział w treningu boksu

Najpierw były siatkarz pokazał swój kalendarz - zaplanował w nim półtoragodzinną sesję treningową z boksu. Nie wszystko przebiegło jednak tak, jak tego oczekiwał. Okazało się, że ostatecznie ćwiczenia wiązały się dla niego ze sporym bólem i intensywnością, które dały o sobie mocno znać. 

Polsat SportPolsat Sport

Ostatecznie Jurkowski okazał się być bardzo dobrym trenerem i wymęczył swojego nowego podopiecznego. Wydaje się też, że nowa dyscyplina bardzo przypadła Wronie do gustu. Zdjęcia i nagrania z ćwiczeń i sparingu na ringu szybko znalazły się w sieci.

Andrzej Wrona po swojej pierwszej "walce" na ringu

Jurkowski instruował cierpliwie Wronę i zdaje się, że zaraził go swoją miłością do sportów walki. Wrona zapowiedział już, że to był jego pierwszy trening, ale zdaje się, że nie ostatni.

"Juras" prowadzi własny klub, w którym uczy różnych sztuk walki i nie tylko - to TTC, czyli The Technique Crafters. Na miejscu można podszkolić się z boksu czy muay thai, ale również poćwiczyć jogę czy pilates.

Mężczyzna w sportowym stroju opiera się o ring bokserski, na rękach ma żółte owijki bokserskie, a w tle widoczny jest sprzęt sportowy oraz rękawice bokserskie leżące na ringu.
Andrzej Wrona po treningu boksuInstagram/w_kraczeESP/Instagram
Dwóch mężczyzn trenujących boks na ringu, jeden w rękawicach i sportowej koszulce, drugi w czarnej koszulce i spodenkach, w tle szyby przepuszczające światło.
Andrzej Wrona trenował boks pod okiem Łukasza "Jurasa" JurkowskiegoInstagram/w_kraczeESP/Instagram

