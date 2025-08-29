Andrzej Wrona nie wytrzymał. Pokazał, co zrobiła jego córka. Reakcja była natychmiastowa

Wzruszony Andrzej Wrona nie wahał się od razu podzielić swoimi emocjami w sieci. To, co powiedziała mu Nadzieja, okazało się dla niego w pewien sposób ważne i przełomowe. Widać, że jego pociecha bardzo szybko dorasta.

Andrzej Wrona w drodze do Krakowa

Już 29 sierpnia w Krakowie rozpoczął się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera - impreza siatkarska organizowana w Polsce na cześć jednego z najlepszych polskich siatkarzy i trenerów, który zginął w tragicznym wypadku w 2002 roku. Od lat memoriał gromadzi najlepsze siatkarskie zespoły i tysiące głodnych wrażeń kibiców.

Andrzej Wrona postanowił pojechać kibicować swoim młodszym kolegom i miał też ważne zadanie związane z eksperckimi wypowiedziami w studio. Okazało się jednak, że ta wyprawa zaczęła się dość nieoczekiwanie. Wszystko przez reakcję jego córki.

Andrzej Wrona wzruszył się słowami córki

Starsza córka Wrony, Nadzieja, skończyła w tym roku cztery lata. Dziewczynka jest już bardzo rezolutna i potrafi zaskoczyć rodzinę inteligencją emocjonalną i elokwencją. Były siatkarz wybierał się do Krakowa na kilka dni i nie spodziewał się, że jego pociecha zrobi mu taką niespodziankę.

"Uśmiechnięta Nadzia, jak wychodziłem: Tata, nie martw się! Będziemy za Tobą tęsknić" - napisał rozczulony zachowaniem córki były zawodnik Projektu Warszawa. Widać było, że ta sytuacja wzbudziła w nim sporo pozytywnych emocji. Jak te dzieci szybko rosną.

Wzruszony Andrzej Wrona wrzucił do sieci słowa swojej córki Instagram/w_kracze ESP/Instagram

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska i Anna Lewandowska Urbanandsport AFP

Andrzej Wrona Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP