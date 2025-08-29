Andrzej Wrona nie wytrzymał. Pokazał, co zrobiła jego córka. Reakcja była natychmiastowa
Andrzej Wrona jest bardzo mocno związany ze swoją rodziną. Były siatkarz w ostatnim czasie spędza czas głównie z żoną i córkami. Czasami wzywają go jednak obowiązki. Tak stało się i tym razem. Wrona jechał do Krakowa i już wychodził z domu, gdy zupełnie zaskoczyła go jego starsza córka. Nadzieja pokazała, że jest bardzo empatyczna i zdaje sobie sprawę z tego, jak może czuć się jej tata.
Wzruszony Andrzej Wrona nie wahał się od razu podzielić swoimi emocjami w sieci. To, co powiedziała mu Nadzieja, okazało się dla niego w pewien sposób ważne i przełomowe. Widać, że jego pociecha bardzo szybko dorasta.
Andrzej Wrona w drodze do Krakowa
Już 29 sierpnia w Krakowie rozpoczął się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera - impreza siatkarska organizowana w Polsce na cześć jednego z najlepszych polskich siatkarzy i trenerów, który zginął w tragicznym wypadku w 2002 roku. Od lat memoriał gromadzi najlepsze siatkarskie zespoły i tysiące głodnych wrażeń kibiców.
Andrzej Wrona postanowił pojechać kibicować swoim młodszym kolegom i miał też ważne zadanie związane z eksperckimi wypowiedziami w studio. Okazało się jednak, że ta wyprawa zaczęła się dość nieoczekiwanie. Wszystko przez reakcję jego córki.
Andrzej Wrona wzruszył się słowami córki
Starsza córka Wrony, Nadzieja, skończyła w tym roku cztery lata. Dziewczynka jest już bardzo rezolutna i potrafi zaskoczyć rodzinę inteligencją emocjonalną i elokwencją. Były siatkarz wybierał się do Krakowa na kilka dni i nie spodziewał się, że jego pociecha zrobi mu taką niespodziankę.
"Uśmiechnięta Nadzia, jak wychodziłem: Tata, nie martw się! Będziemy za Tobą tęsknić" - napisał rozczulony zachowaniem córki były zawodnik Projektu Warszawa. Widać było, że ta sytuacja wzbudziła w nim sporo pozytywnych emocji. Jak te dzieci szybko rosną.