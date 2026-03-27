Andrzej Wrona kontuzjowany. Były siatkarz od razu się przyznał, potrzebny był lekarz

Anna Dymarczyk

Andrzej Wrona postanowił ostatnio wyprawić swoją żonę na obóz padlowy i tym samym spełnił jej marzenie. Po jej powrocie postanowił w pełni skupić się na rodzinie i własnych pasjach. Najwięcej czasu poświęca córkom, ale nie zrezygnował też z gry w padla, by być gotowym na powrót żony. Ostatnia przygoda z tym sportem nie skończyła się jednak dla niego szczęśliwie. Wrona sam się kontuzjował.

Andrzej Wrona w eleganckiej, szarej marynarce w kratę, z brodą, patrzy w obiektyw na tle rozmytego napisu.
Andrzej Wrona

Zofia Zborowska-Wrona cieszyła się swoimi wakacjami, które dostała od męża w ramach świątecznego prezentu. Po powrocie była już o wiele bardziej doświadczona w grze w padla, co z pewnością sprawiło, że wraz z mężem jeszcze częściej będzie wybierać ten sport.

Majdan nie mógł milczeć wobec tego, co spotyka jego rodzinę. "Brak odwagi"

Andrzej Wrona tym zajmował się pod nieobecność żony

W ostatnim czasie Andrzej Wrona spędza jeszcze więcej czasu ze swoimi córkami. Pod nieobecność żony starał się ogarniać dom i psa, który wymagał rehabilitacji. Żona wróciła już do domu, co nie oznaczało jednak, że były siatkarz, a obecnie m.in. komentator siatkarski Polsatu Sport, całkowicie zniknął z domowego radaru.

Tak jak wcześniej, Wrona zajmował się córkami i kładł je spać. Jedna z jego prób zakończyła się różową kokardą na jego głowie. Były sportowiec nie rezygnował jednak też ze swoich pasji - podobnie jak jego żona przez ostatnie dni, poświęcił się znów treningowi padla. Ten ostatni nie skończył się jednak dla niego szczęśliwie.

Wrona zamieścił na Instagramie zdjęcie, gdzie opowiedział, co go spotkało. Okazało się, że nabawił się urazu i sam sobie to zrobił podczas treningu padla. Potrzebna była również pomoc lekarska.

To ona skradła serce polskiego piłkarza. Niegdyś też zajmowała się sportem

"Z ciekawostek: wczoraj na padlu sam się kontuzjowałem i odbiłem sobie piłkę dosyć mocno w sam środek otwartej gałki ocznej. Musiałem odczekać godzinę, żeby móc prowadzić samochód" - tłumaczył i dodał, że musiał wybrać się też do okulisty. Można mieć tylko nadzieję, że uraz był chwilowy i oku nic poważnego się nie stało, a już niebawem Wrona wróci do gry w padla.

Zbliżenie twarzy mężczyzny z lekkim zarostem i czapką z daszkiem, patrzącego prosto w obiektyw; pod zdjęciem zamieszczony tekst opisujący osobistą sytuację z urazem oka podczas gry w padla oraz wizytę u okulisty.
Andrzej Wrona opowiedział o swoim urazie

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona
Sportowe życie

Takie wieści z domu Zborowskiej i Wrony. Aktorka oficjalnie potwierdza

Mężczyzna w niebieskiej marynarce i okularach przeciwsłonecznych siedzi na zewnątrz, trzyma mikrofon w dłoni, patrząc poważnie przed siebie.
Andrzej WronaWOJCIECH STROZYK/REPORTER East News
Para w objęciach całuje się na scenie, kobieta trzyma duży bukiet kolorowych kwiatów, wokół obecni są inni ludzie, a w tle widoczne jest rozmazane niebieskie oświetlenie widowiska.
Andrzej Wrona i Zofia ZborowskaFOTOSTYK/AGENCJA SE/East NewsEast News
PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police. Skrót meczuPolsat Sport

