Andrzej Wrona kontuzjowany. Były siatkarz od razu się przyznał, potrzebny był lekarz

Zofia Zborowska-Wrona cieszyła się swoimi wakacjami, które dostała od męża w ramach świątecznego prezentu. Po powrocie była już o wiele bardziej doświadczona w grze w padla, co z pewnością sprawiło, że wraz z mężem jeszcze częściej będzie wybierać ten sport.

Andrzej Wrona tym zajmował się pod nieobecność żony

W ostatnim czasie Andrzej Wrona spędza jeszcze więcej czasu ze swoimi córkami. Pod nieobecność żony starał się ogarniać dom i psa, który wymagał rehabilitacji. Żona wróciła już do domu, co nie oznaczało jednak, że były siatkarz, a obecnie m.in. komentator siatkarski Polsatu Sport, całkowicie zniknął z domowego radaru.

Tak jak wcześniej, Wrona zajmował się córkami i kładł je spać. Jedna z jego prób zakończyła się różową kokardą na jego głowie. Były sportowiec nie rezygnował jednak też ze swoich pasji - podobnie jak jego żona przez ostatnie dni, poświęcił się znów treningowi padla. Ten ostatni nie skończył się jednak dla niego szczęśliwie.

Andrzej Wrona kontuzjowany. Sam sobie to zrobił

Wrona zamieścił na Instagramie zdjęcie, gdzie opowiedział, co go spotkało. Okazało się, że nabawił się urazu i sam sobie to zrobił podczas treningu padla. Potrzebna była również pomoc lekarska.

"Z ciekawostek: wczoraj na padlu sam się kontuzjowałem i odbiłem sobie piłkę dosyć mocno w sam środek otwartej gałki ocznej. Musiałem odczekać godzinę, żeby móc prowadzić samochód" - tłumaczył i dodał, że musiał wybrać się też do okulisty. Można mieć tylko nadzieję, że uraz był chwilowy i oku nic poważnego się nie stało, a już niebawem Wrona wróci do gry w padla.

