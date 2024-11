Andrzej Wrona kompletnie nie do poznania. Pozbył się bujnego zarostu

Andrzej Wrona zgolił brodę. Jest nie do poznania

Andrzej Wrona stał się swego rodzaju ambasadorem akcji Movember . Już od kilku lat w listopadzie pozbywa się brody i zostawia same wąsy, które są symbolem. Gest ten wykonuje wielu panów, by szerzyć wiedzę o profilaktyce.

Jako że listopad już się zaczął, tym razem również zgolił swój okazały zarost , zostawiając wąsy i niewielki fragment brody. W opisie przypomniał wszystkim, że wąsy to jedynie symbol, a najważniejsze jest, by udać się do lekarza. Zażartował także, że wzorował się słynnym Hulku Hoganie , którego wąsy są niezwykle imponujące i charakterystyczne.

"Już myśleliście, że zapomniałem co? MOVEMBER IS BACK BABY! W tym roku klasyczny @hulkhogan style. Pamiętajcie, że to tylko symbol. Najważniejsze są badania. Także panowie - idźcie się wszyscy... ZBADAĆ! Jak co roku ja też już umówiony na wizytę" - napisał.