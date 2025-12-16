Andrzej Wrona jak Jezus z "Pasji" Mela Gibsona. O tym debiucie siatkarza było głośno

Andrzej Wrona w czasie swojej bogatej kariery siatkarskiej sięgnął m.in. po złoto oraz srebrne i brązowe medale mistrzostw Polski, razem z PGE Projektem Warszawa przed rokiem wygrał z kolei Puchar Challenge. Największym osiągnięciem zawodnika występującego na pozycji środkowego było jednak mistrzostwo świata wywalczone z reprezentacją Polski w 2014 roku. Pięć lat później Wrona dołożył do tego dorobku brąz Ligi Narodów.

37-letni dzisiaj Wrona karierę zakończył po sezonie 2024/2025, ale nie zamierzał całkowicie rozstać się z siatkówką. Wprawdzie już wcześniej pojawiał się w studiach telewizyjnych jako ekspert, podczas letnich igrzysk w Paryżu współpracował jako ekspert z Eurosportem, ale dopiero po zwieńczeniu przygody z zawodowym sportem został komentatorem. Usłyszeć go można m.in. podczas meczów PlusLigi i Ligi Mistrzów na antenie Polsatu Sport.

Wrona w roli komentatora zadebiutował 22 października podczas spotkania Indykpolu AZS-u Olsztyn z JSW Jastrzębskim Węglem. Również w październiku, ale trzy lata wcześniej, głośno stało się o innym debiucie mistrza świata - wówczas poinformował on, że dostał rolę w filmie "Bejbis" Andrzeja Saramonowicza. Epizodycznie wcielił się tam w Jezusa, który pojawił się w wizji jednej z bohaterek.

O Jezusmaria! Gram u Saramonowicza! „Testosteron” to moja ulubiona polska komedia. Oglądaliśmy ją kilka razy z kumplami będąc w liceum a teksty znaliśmy na pamięć. „Lejdis” też jest wysoko na tej liście „ulubionych”. Dlatego jak zadzwonił do mnie reżyser tych filmów - Andrzej Saramonowicz z propozycją „zagrania” krótkiego epizodu w filmie „Bejbis”, który dopełnia te trylogię to prawie spadłem z krzesła z wrażenia

Andrzej Wrona jak Jim Caveziel. To łączy go z "Pasją" Mela Gibsona

Wrona w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał później, że już kilka lat wcześniej poznał się z Andrzejem Saramonowiczem. A gdy reżyser poszukiwał później kogoś do roli Jezusa w filmie "Bejbis", wpadł na pomysł zaangażowania w to siatkarza. Dotarł do niego bez większego problemu, ponieważ żona Wrony, Zofia Zborowska-Wrona, jest aktorką.

Dlaczego Saramonowicz wybrał właśnie Wronę? Z tym wiąże się pewna ciekawa historia - przy filmie "Bejbis" pracowała kostiumografka Enrica Iacoboni, która była wcześniej angażowana w tak znane produkcje jak "Młody Papież" czy "Dwóch papieży". Swoją karierę zaczynała z kolei jako asystentka włoskiego kostiumografa Maurizio Millenottii'ego przy "Pasji" Mela Gibsona. To właśnie ona stworzyła tunikę, którą na planie nosił Jim Caviezel wcielający się w rolę Jezusa. Ta szata później trafiła do magazynu kostiumów Tirelli.

Gdy zaczęto pracę nad "Bejbis", Iacoboni postanowiła wypożyczyć strój, który stworzyła na potrzeby filmu Mela Gibsona.

"Czułam, że jest to dla mnie jakiś ważny moment w mojej karierze, dlatego zdecydowałam się zadzwonić do Tirelli i poprosić ich o wypożyczenie tej właśnie tuniki na potrzeby filmu" - opowiadała później cytowana przez Interię.

Sam Wrona przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty, że twórcy najpierw zorganizowali strój, który nosił na planie "Pasji" Jim Caviezel, a później rozpoczęli poszukiwania aktora, który będzie mógł zagrać Jezusa w "Bejbis". Powód był dość zaskakujący.

Ten strój, ze względu na to, że dotykał go jeden z papieży, został uznany za relikwię drugiego stopnia i nie można go przerabiać. Aktor, który pierwotnie w nim grał, był wysoki, więc reżyser potrzebował kogoś podobnego wzrostu do tej roli

Wspomnianym przez Wronę papieżem był Jan Paweł II. Z relacji Enriki Iacoboni wynika, że ten przyjął na specjalnej audiencji Gibsona i Caviezela oraz poświęcił tunikę, w której miał występować odtwórca roli Jezusa.

