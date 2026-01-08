Andrzej Wrona czekał na ten moment 22 lata. Oficjalnie to przyznał, nie miał wyboru

Wrona korzysta z życia jak może. Spędza dużo czasu z córkami, z żoną jeździ na romantyczne wakacje we dwoje i szuka miejsca dla siebie po zakończeniu siatkarskiej kariery. Postanowił skupić się na mediach - został komentatorem PlusLigi dla Polsatu Sport i szuka okazji jako mówca motywacyjny.

Andrzej Wrona potrzebował do tego 22 lat

Sportowa kariera to dla wielu zawodników czas wielu radości, ale także wielu wyrzeczeń. Trzeba w jej czasie dbać o swoją formę, pilnować diety i być ostrożnym w kwestii zainteresowań, szczególnie, jeśli te mogą w jakiś sposób narazić na niebezpieczeństwo ciało sportowca.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Dla Andrzeja Wrony, którego kariera trwała stosunkowo długo, zamknęło to drogę do jednego ze sportów. Teraz, kiedy nie ma już żadnych siatkarskich zobowiązań, mógł zabrać się do roboty i spróbować swoich sił na... desce snowboardowej. Czekał na ten moment od 22 lat.

Andrzej Wrona od razu się pochwalił

"22 lata czekania na powrót na deskę. Nie potrafię Wam opisać tej tęsknoty i tego uczucia jakie miałem zjeżdżając pierwszy raz po takiej przerwie. Śniło mi się to po nocach. W kontraktach miałem zakaz, ale teraz jestem wolny" - przyznał z radością Wrona, publikując na Instagramie film ze zjazdu na desce snowboardowej.

Widać, że Wronę ciągnie do podobnych rozrywek. Już w Brazylii spróbował swoich sił w kitesurfingu, który okazał się dla niego wspaniałą przygodą. Może okaże się, że niebawem desek przybędzie, a szczęśliwy były siatkarz wreszcie będzie mógł bez obaw o problemy związane ze sportową karierą cieszyć się każdą z nich.

Rozwiń

Andrzej Wrona w barwach PGE Projektu Warszawa, w którym zakończył karierę Marcin Golba AFP

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są szczęśliwym małżeństwem, a od kilku miesięcy są też szczęśliwymi rodzicami Gałązka AKPA