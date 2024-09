Andrzej Gołota skarży się na swoje dzieci. Wyznał to przed kamerą

Andrzej Gołota i jego dzieci

Alexandra wzięła za to przykład z mamy i skończyła prawo. Andrzej natomiast zainteresował się finansami i to z nimi związał swoją karierę zawodową. Ojciec ma do swoich pociech żal o jedną kwestię. W "Dzień Dobry TVN" zaczął się skarżyć.

Andrzej Gołota zaczął skarżyć się na dzieci

Gołota został zaproszony do studia "Dzień Dobry TVN". Bokser rozmawiał z Mateuszem Hładkim, z którym rozegrał partyjkę w bilarda. Nagle zaczął opowiadać o swoim życiu rodzinnym, a przede wszystkim o tym, że bardzo brakuje mu wnuków i chciałby się ich doczekać, co nie wydaje się takie proste.

"No właśnie czekam, czekam i nic, rozumiesz. To jest tragedia. Żebyśmy my robili te dzieci, tak jak te nasze dzieci robią, to by ich nie było jeszcze" - mówił. Dodał jednak, że jego dzieci mają własne życie.