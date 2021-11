Andrzej Gołota i jego żona Mariola mierzą się z problemami w domu. Udostępniono zdjęcie

Sportowe życie

Andrzej Gołota, choć już dawno jest na emeryturze, do dziś pozostaje jednym z najsłynniejszych polskich sportowców. Po zakończeniu kariery były bokser i jego żona Mariola na stałe osiedli w Stanach Zjednoczonych. Kupili królewską willę w Chicago i urządzili ją w tradycyjnym stylu. Wraz z nimi w domu mieszkają ukochane psy. Ostatnio jeden z pupili zachorował, co przysporzyło państwu Gołotom sporo smutku. Małżonkowie są znani z wielkiej miłości i przywiązania do zwierząt. Mariola Gołota upubliczniła fotografię, na której widzimy, jak jej mąż troskliwie zajmuje się psem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Fonfara: Gołota to do dziś mój pierwszy idol TV Interia