Amerykanka wyszła na kort w takim stroju. Kibice aż zaniemówili

W 2010 roku sporo mówiło się o kreacji, na którą postawiła Venus Williams. Amerykanka na wimbledońskich kortach rywalizowała w białej sukience, w której skład wchodził top z dekoltem w kształcie serca i krótka spódniczka z wieloma frędzlami. Była to kreacja zaprojektowana przez markę Williams - EleVen by Venus - i miała być inspirowana stylem Tiny Turner. Niestety, wielu fanom nie przypadła ona do gustu. Pojawiły się nawet komentarze twierdzące, że strój Venus Williams bardziej nadaje się do klubu nocnego, niż na kort.