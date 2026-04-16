Ambasador nagle zwrócił się do Marcina Gortata. "Tak reprezentuje Polskę"

Czwartkowy poranek przyniósł nietypowy wpis na platformie X ambasadora Republiki Kosowa w Polsce Drilona S. Gashiego. Zacytował on tweeta Europejskiego Forum Nowych Idei. We wtorek i środę Warszawa gościła konferencję EFNI pod hasłem "Wyzwolić potencjał - zbudować jutro". Jak czytamy, to "jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowych w Polsce". Twórcy "szukają pomysłów na silną Polskę, Europę i konkurencyjną gospodarkę".

Na wydarzeniu przemawiał Marcin Gortat. "Koszykarz wspominał Polskie Noce w NBA (Polish Heritage Night) - wieczory, które zamieniały amerykańskie hale w kawałek Polski. Podkreślał, że bez zaangażowania polskich firm to wydarzenie nigdy by nie powstało. Bo Polska Noc to nie tylko koszykówka - to polska marka, polska obecność i polskie relacje budowane na parkiecie NBA" - czytamy w poście zacytowanym przez Gashiego.

Dodał on od siebie kilka miłych słów pod adresem "The Polish Hammera".

Ogromny szacunek dla Marcina Gortata za jego silne reprezentowanie Polski w NBA oraz za jego zaangażowanie w rozwój polskiego sportu. Oczywiście pamiętam dynamiczny duet Marcina Gortata i Dardana Berishy! Berisha to najlepszy koszykarz w historii Kosowa, mający polskie korzenie

Rozwiń

Marcin Gortat we wpisie ambasadora Kosowa. "Ogromny szacunek"

Berisha grał w młodzieżowych kadrach "Biało-Czerwonych" a następnie w latach 2010-2015 43 razy w seniorskiej. To właśnie dlatego ambador wspomniał o "duecie". W 2016 r. koszykarz uzyskał zgodę PZKosz na zmianę reprezentacji, zaczął grać dla Kosowa.

"Polish Heritage Night" odbyło się łącznie 9 razy, ostatnio w 2019 i 2023 roku. Polegało na promocji Polski, jej kultury i historii.

Roman Kołtoń: On tak żył. Uznawał, że nie ma drogi na skróty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport