Alycia Parks sprawiła niemałą sensację, pokonując Caroline Garcię podczas finału turnieju WTA 250 w Lyonie. Amerykanka zachwyciła pewnością siebie i zaserwowała aż 15 asów, wygrywając finalnie 7:6, 7:5. Po tak ogromnym sukcesie 22-latka awansowała w rankingu WTA na 51. miejsce. Wygląda na to, że młoda tenisistka ma coraz większe szanse wedrzeć się do ścisłej czołówki, a nawet dołączyć do grona potencjalnych rywalek Igi Świątek.