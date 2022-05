Była gimnastyczka jest uznawana za osobę ze ścisłego kręgu zaufanych ludzi prezydenta Rosji. Od lat głośno mówi się o tym, że ją i polityka łączą bliskie relacje prywatne. Według ostatnich rewelacji szwajcarskiego dziennikarza "SonntagsZeitung" para ukrywa przed światem dwóch synów .

Do Aliny Kabajewej przylgnęła łatka "kochanki Putina", sporo mówi się też o tym, że jest jednym z ważniejszych trybików w propagandowej machinie dyktatora z Kremla. I to do tego stopnia, że - według "Bilda" - to właśnie ona będzie jedną z głównych postaci na obchodach Dnia Zwycięstwa. Wedle informacji niemieckich dziennikarzy kobieta 9 maja wszem i wobec ogłosi "zwycięstwo nad Ukrainą" .

Chwilę wcześniej światło dzienne ujrzały informacje o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z nałożenia sankcji na Kabajewą . "Wall Street Jorunal" tłumaczył, że amerykańscy rządzący obawiali się wymierzenia "osobistego ciosu w Putina" i eskalacji napięć pomiędzy USA a Federacją Rosyjską.

Natomiast z najnowszych doniesień wynika, że była gimnastyczka tak czy inaczej nie uniknie kar za powiązania z człowiekiem odpowiedzialnym za wojnę i cierpienie Ukraińców.

Alina Kabajewa doigrała się. UE planuje umieścić ją na najnowszej liście sankcji

Dziennikarze "Bloomberga" dotarli do dokumentu, z którego wynika, że Unia Europejska szykuje się do nałożenia sankcji na Alinę Kabajewą. Uzasadnieniem takiej decyzji mają być nie tylko jej związki z kremlowskim dyktatorem, ale też przewodnictwo w Narodowej Grupie Medialnej. To potężny holding posiadający udziały w prawie wszystkich głównych rosyjskich mediach szerzących propagandę (co z automatu uznawane jest za działania podważające niezależność i integralność terytorialną Ukrainy) i dotowanych przez państwo.

Od 2014 roku była gimnastyczka stoi na czele konglomeratu. Według medialnych danych może liczyć za to na prawie 10 milionów dolarów rocznie.

Doniesienia "Bloomberga" potwierdza również "The Guardian", który powołuje się na dwa bardzo wiarygodne źródła. Według Brytyjczyków obok Kabajewej na liście sankcji UE pojawia się też nazwisko Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, wieloletniego sojusznika Kremla, który pobłogosławił agresywne działania Rosji w Ukrainie.

Kabajewa i Cyryl to dwie z dziesiątek osób, którym grozi unijny zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów w związku z nowymi wykazami, które są omawiane przez państwa członkowskie. Tym samym dołączą do ponad 1000 potężnych Rosjan już znajdujących się na liście sankcyjnej. Nowe nazwiska muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich UE - czytamy.

Ulubienica Putina bryluje na Kremlu. To w nią wpatrywał się jak w obrazek

Zdjęcie Władimir Putin i Alina Kabajewa, 2001 rok / TASS / Getty Images

Zdjęcie Władimir Putin i Alina Kabajewa, 2001 rok / SERGEI CHIRIKOV / East News

Zdjęcie Władimir Putin i Alina Kabajewa, 2005 rok / Reporter Poland / East News

Zdjęcie Alina Kabajewa / Visual China Group / Getty Images