Alina Kabajewa "poszła w odstawkę"? Szokujące doniesienia o Putinie

Wstąpiła ona wówczas do partii Jedna Rosja i dość szybko zdobyła w mediach miano "kochanki Władimira Putina". Dziś dziennikarze z całego świata nie mają już wątpliwości co do relacji łączących byłą sportsmenkę z prezydentem Rosji. Wielu z nich sądzi nawet, że 40-letnia legenda sportu urodziła Putinowi czworo dzieci, z czego dwoje to bliźniaki.