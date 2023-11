Ależ wyznanie Adama Małysza. Duże poruszenie, kibice od razu reagują

Już za kilka dni odbędzie się inauguracja nowego sezonu w skokach narciarskich. Decyzją Thomasa Thurnbichlera o pierwsze punkty Pucharu Świata powalczą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł . Szczególnie sytuacja tego pierwszego spędzała kibicom sen z powiek . Mistrz świata z Seefeld zmagał się w ostatnim czasie z przeziębieniem i opuścił kilka jednostek treningowych. Jednak problemy ze zdrowiem nie były na tyle poważne, żeby zawodnik rezygnował z wyjazdu do Finlandii. W sprawie "Mustafa" wypowiedział się prezes PZN-u Adam Małysz . Były skoczek nawiązał do rodzinnego dramatu Kubackiego i jego przedwczesnym wycofaniem się z rywalizacji w sezonie 2022/23 spowodowanym poważnymi problemami kardiologicznymi jego żony Marty .

"Na całe szczęście wszystko jest już dobrze. Fajnie, że Dawid nie musiał przechodzić na indywidualny tryb treningowy. Ćwiczył wspólnie z grupą i widać, że dalej prezentuje dobrą formę . W kontekście jego dyspozycji można być optymistą. To będzie kolejny sezon, podczas którego będzie mógł udowodnić, że jest liderem zespołu i może znowu walczyć o Kryształową Kulę " - ogłosił Małysz.

Adam Małysz z refleksją o swoim… talencie. Co za słowa

"Orzeł z Wisły" za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazuje fanom ważne informacje ze świata skoków narciarskich. To jednak nie wszystko, bowiem Instagram stał się miejscem, gdzie Polak opowiada o skrywanych faktach ze swojego życia. Teraz na światło dzienne wyszła kolejna ciekawostka o prezesie Polskiego Związku Narciarskiego. Tym razem jest związana z jego umiejętnościami w kuchni.

Wyznanie emerytowanego skoczka nie pozostało bez echa. Pod jego wpisem posypały się komentarze. "Panie Adasiu, jak na Mistrza przystało, wierzę, że pańskie potrawy są pyszne", "Liczą się chęci i to jest piękne", "I świetnie - wszak to mężczyźni są najlepszymi kucharzami", "Mistrz to Mistrz", "Jak na mistrza przystało i gotować się umiało" - pisali kibice.