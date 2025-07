Ależ wpadka Davida Beckhama. Żona piłkarza nie wytrzymała. "Okropne"

David Beckham zaliczył zupełnie nieoczekiwaną wpadkę. Były piłkarz postanowił pokazać w mediach społecznościowych, że też jest człowiekiem i popełnia błędy. Tym razem problemem stało się to, co znalazło się na jego głowie. Gwiazdor zamieścił nagranie, na którym ze zbolałą miną pokazał, co się wydarzyło. Dodał, że jego żona nie wytrzymała i oceniła to, co zobaczyła, jako "okropne".