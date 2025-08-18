Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ależ wieści ws. syna Nawrockiego. Marianna Schreiber nie będzie zadowolona

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Marianna Schreiber kilka miesięcy temu dołączyła do redakcji wPolsce 24. Freak fighterka w niedzielne wieczory prowadziła program o tematyce politycznej "Naga Prawda". Teraz jednak jej program przeniesiony został na inną porę dnia. Wszystko przez... syna prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, Daniela Nawrockiego.

Daniel Nawrocki, podobnie jak Marianna Schreiber, ma swój program w telewizji wPolsce 24
Daniel Nawrocki, podobnie jak Marianna Schreiber, ma swój program w telewizji wPolsce 24Filip Naumienko/Reporter, Wojciech OlkusnikEast News

Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. W sportowym środowisku o byłej już żonie polityka PiS Łukasza Schreibera zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy celebrytka podpisała kontrakt z CLOUT MMA i zadebiutowała w oktagonie jako freak fighterka. Od tamtej pory 32-latka stoczyła jeszcze kilka pojedynków w klatce, jednak w ostatnich miesiącach znacznie częściej można było obejrzeć ją... w telewizji.

Schreiber nigdy nie ukrywała, że interesuje ją polityka, a kilka miesięcy temu stało się jasne, że zadebiutuje ona jako dziennikarka wPolsce24 - w ostatnich miesiącach w niedzielne wieczory emitowany był bowiem jej program "Naga Prawda". W telewizji doszło jednak teraz do gruntownych zmian, które wpłynęły także na Mariannę. Wszystko przez... syna prezydenta Karola Nawrockiego, Daniela. 

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

Daniel Nawrocki dostał swój program w telewizji. Marianna Schreiber "poszkodowana"

Daniel Nawrocki 10 sierpnia oficjalnie dołączył do grona redakcji telewizji wPolsce24. Tego dnia wyemitowano pierwszy odcinek programu "Nawrocki wPolsce", w którym syn obecnego lidera polskiego narodu miał okazję porozmawiać z Filipem Chajzerem. Prezenter radiowy i telewizyjny podczas rozmowy mówił o patriotyzmie i... swojej niechęci wobec Zachodu.

Format prowadzony przez Daniela Nawrockiego przyjął się znakomicie i władze telewizji postanowiły, że to właśnie "Nawrocki wPolsce" będzie emitowany na antenie w każdą niedzielę o godzinie 20.20. Wcześniej o tej godzinie widzowie mogli oglądać program Marianny Schreiber "Naga Prawda". W związku ze zmianami show freak fighterki przesunięto na godzinę 16.20. 

To nie jedyna zmiana w programie stacji. Od tej pory prowadzącym programu "Salon polityczny" będzie Marcin Wikło, Magdalenę Ogórek natomiast zobaczymy natomiast w nowym programie "Na linii ognia". Swoją własną audycję otrzymał także Samuel Pereira. Jacek Karnowski, a więc redaktor naczelny wPolsce24, zapowiedział, że zmiany te mają być "krokiem w stronę dalszego rozwoju". Zaanonsował on również, że widzowie w kolejnych miesiącach będą mogli liczyć na kilka ciekawych, nowych projektów.

Zobacz również:

Prezydent elekt Karol Nawrocki
Boks

Nawrocki zaprosił znanego trenera boksu. Teraz wyznaje. "Atakowano nas z każdej strony"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Daniel Nawrocki
Daniel NawrockiDamian RadziakReporter
Marianna Schreiber
Marianna SchreiberFilip Naumienko/REPORTERReporter
Marianna Schreiber
Marianna SchreiberPawel Wodzynski/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja