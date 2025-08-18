Ależ wieści ws. syna Nawrockiego. Marianna Schreiber nie będzie zadowolona

Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. W sportowym środowisku o byłej już żonie polityka PiS Łukasza Schreibera zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy celebrytka podpisała kontrakt z CLOUT MMA i zadebiutowała w oktagonie jako freak fighterka. Od tamtej pory 32-latka stoczyła jeszcze kilka pojedynków w klatce, jednak w ostatnich miesiącach znacznie częściej można było obejrzeć ją... w telewizji.

Schreiber nigdy nie ukrywała, że interesuje ją polityka, a kilka miesięcy temu stało się jasne, że zadebiutuje ona jako dziennikarka wPolsce24 - w ostatnich miesiącach w niedzielne wieczory emitowany był bowiem jej program "Naga Prawda". W telewizji doszło jednak teraz do gruntownych zmian, które wpłynęły także na Mariannę. Wszystko przez... syna prezydenta Karola Nawrockiego, Daniela.

Daniel Nawrocki dostał swój program w telewizji. Marianna Schreiber "poszkodowana"

Daniel Nawrocki 10 sierpnia oficjalnie dołączył do grona redakcji telewizji wPolsce24. Tego dnia wyemitowano pierwszy odcinek programu "Nawrocki wPolsce", w którym syn obecnego lidera polskiego narodu miał okazję porozmawiać z Filipem Chajzerem. Prezenter radiowy i telewizyjny podczas rozmowy mówił o patriotyzmie i... swojej niechęci wobec Zachodu.

Format prowadzony przez Daniela Nawrockiego przyjął się znakomicie i władze telewizji postanowiły, że to właśnie "Nawrocki wPolsce" będzie emitowany na antenie w każdą niedzielę o godzinie 20.20. Wcześniej o tej godzinie widzowie mogli oglądać program Marianny Schreiber "Naga Prawda". W związku ze zmianami show freak fighterki przesunięto na godzinę 16.20.

To nie jedyna zmiana w programie stacji. Od tej pory prowadzącym programu "Salon polityczny" będzie Marcin Wikło, Magdalenę Ogórek natomiast zobaczymy natomiast w nowym programie "Na linii ognia". Swoją własną audycję otrzymał także Samuel Pereira. Jacek Karnowski, a więc redaktor naczelny wPolsce24, zapowiedział, że zmiany te mają być "krokiem w stronę dalszego rozwoju". Zaanonsował on również, że widzowie w kolejnych miesiącach będą mogli liczyć na kilka ciekawych, nowych projektów.

Daniel Nawrocki Damian Radziak Reporter

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Marianna Schreiber Pawel Wodzynski/East News East News