Ależ wieści. Hiszpanie donoszą ws. Pique. To może być mocna szpila w Shakirę

Niespodziewane wieści z Hiszpanii. Chodzi o Gerarda Pique. Mowa o wielkich planach

Choć sportowiec i celebrytka doszli do porozumienia w kwestii opieki nad synami, w ostatnich czasie doszło między nimi do sporych zgrzytów. Kobieta wróciła z dziećmi do Katalonii, ponieważ zawodnik miał spędził ze swoimi pociechami i dziewczyną wspólne wakacje aż do 19 czerwca. 36-latek zwrócił się do Shakiry z prośbą, by ta przedłużyła jednak swój pobyt w Europie. Chciał zabrać chłopców na ślub brata, Marca Pique, który odbędzie się 23 czerwca 2023 roku. Kolumbijka powiedziała jednak stanowcze "nie" , a zagraniczni dziennikarze wywnioskowali, że decyzja artystki była spowodowana jej niechęcią do Marti.