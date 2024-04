Ależ nowina od reprezentanta Polski. Kibice reagują. "Niesamowita wiadomość"

" Gra z orzełkiem na piersi to spełnienie marzeń i ogromna duma. Obecnie jednak skupiam się na dobrej grze w klubie. To mój główny cel na teraz, chcę też zacząć "wykręcać" liczby. Wiem, że wraz z dobrą dyspozycją szansa powrotu do reprezentacji powinna przyjść. Wszystko krok po kroku. Czuję, że zmierzam w dobrym kierunku" -mówił 26-latek w rozmowie z TVP Sport.

Reklama