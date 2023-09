Media wciąż żyją sukcesem "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach Europy 2023. Kibice musieli czekać aż czternaście lat na to, aby reprezentacja Polski ponownie zajęła pierwsze miejsce w tych rozgrywkach. W finale imprezy podopieczni Nikoli Grbicia zrewanżowali się Włochom za porażkę na MŚ 2022. Tym razem nasze Orły pokonały gospodarzy w trzech setach, a nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Na wyróżnienie sportowca zareagował w mediach społecznościowych Łukasz Kaczmarek. Zawodnik we wzruszającym wpisie zwrócił się do siatkarza i docenił jego zasługi.