Ależ doniesienia z domu reprezentanta Polski. Piłkarz sam potwierdza

Bartosz Slisz i jego małżonka Kamila poznali się jeszcze w czasach, gdy piłkarz występował w barwach Zagłębia Lubin. Ich relacja od początku rozwijała się bardzo harmonijnie. W maju 2021 roku, podczas wspólnych wakacji w Meksyku, piłkarz zdecydował się na ważny krok i oświadczył się ukochanej. Chwilę tę uwiecznili zdjęciem, które szybko obiegło media społecznościowe. Trzy lata później, w maju 2024 roku, para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Ceremonia ślubna odbyła się w malowniczej okolicy niedaleko Krakowa, a w tak ważnym dniu parze młodej towarzyszyli znajomi oraz bliscy.

Niedługo po tym szczęśliwym wydarzeniu przyszły kolejne dobre wieści. Pod koniec maja tego roku Kamila Slisz poinformowała, że spodziewają się dziecka. Zrobiła to w wyjątkowy sposób, zamieszczając w sieci wpis z okazji pierwszej rocznicy ślubu. "Świętujemy naszą pierwszą rocznicę jako przyszli rodzice. Czekamy na ciebie nasz skarbie" - napisała wówczas. Informacja wywołała falę gratulacji, a fani z niecierpliwością oczekiwali narodzin dziecka.

Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzje Polsat Sport

Bartosz Slisz został ojcem. Pokazał zdjęcie córki

Pod koniec wrześniu ich marzenie się spełniło - na świat przyszła córka Aurelia. Choć początkowo małżeństwo nie zdradzało szczegółów, teraz zdecydowało się pokazać pierwsze zdjęcie dziewczynki. "Tydzień z tobą" - podpisali fotkę świeżo upieczeni rodzice.

Bartosz Slisz został ojcem Instagram/bartekslisz materiał zewnętrzny

Dla Bartosza Slisza to szczególny moment nie tylko w życiu prywatnym, ale także sportowym. Pomocnik został powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Już w czwartek 9 października "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko w Chorzowie z Nową Zelandią. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Kilka dni później, w niedzielę 12 października, Polacy zmierzą się na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Początek tego meczu również zaplanowano na 20:45. Kibice będą mogli śledzić relacje z obu spotkań na stronie Interii.

Bartosz Slisz Andrzej Iwańczuk/ NurPhoto AFP

Bartosz Slisz AFP

Bartosz Slisz w barwach Atlanty United AFP