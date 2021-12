To był udany rok dla wielu sportsmenek oraz sportowców. I nie jest tu mowa o osiągnięciach zawodowych, ale tych - często dużo ważniejszych - sukcesach prywatnych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zostawali rodzicami. Potomstwo witali z niezwykłą radością. Publicznie udostępniali nie tylko zdjęciach noworodków, ale także ujawniali ich imiona. Nierzadko bardzo oryginalne.



Wyjątkowa jest też historia Ellidy Pullin, która mamą została pod koniec października 2021 roku. Ojciec jej córeczki zmarł 15 miesięcy przed narodzinami dziewczynki. Jak to jest możliwe? Jak żyje się samodzielnej mamie i małej Minnie?

Styczeń 2021: Klemens Murańka znów został tatą. Udany początek roku

Końcówki 2021 roku Klemens Murańka chyba nie będzie wspominał zbyt dobrze. Przy okazji inauguracji nowego sezonu Pucharu Świata w Niżnym Tagile przeprowadzono u niego testy, które wykazały zakażenie koronawirusem . Próbki zostały przesłane do trzech różnych laboratoriów, wynik z każdej z nich był jednoznaczny - skoczek jest nosicielem COVID-19. W efekcie Murańka musiał zostać w Rosji w izolacji. Stracił kilka dni na treningi i na czas z bliskimi.

A rok dla sportowca zaczął się bardzo dobrze . W styczniu poinformował, że został tatą po raz drugi. Na świat przyszedł jego syn, Jan.



Instagram Post

Klemens i Agnieszka już wcześniej, w 2014 roku, zasmakowali rodzicielstwa. W sierpniu urodził się Klemens junior. Kilka miesięcy po jego narodzinach Murańka i jego ukochana wzięli ślub. Ceremonia w stylu góralskim odbyła się w kościele parafialnym w Poroninie. Państwo młodzi zaprezentowali się w tradycyjnych, zakopiańskich uroczystych strojach.



Instagram Post

Luty 2021: Bartosz Bereszyński ma drugiego syna

Po raz drugi tatą został również Bartosz Bereszyński . Piłkarz Sampdorii, podobnie jak Klemens Murańka, ma zatem dwóch synów: 4-letniego Lea i niespełna rocznego Bruna. Mamą chłopców jest wieloletnia partnerka sportowca, Maja Mocydlarz.



"Dzisiaj o godzinie 11:14 przyszedł na świat nasz kochany synek Bruno, razem z mamą czują się doskonale i serdecznie wszystkich pozdrawiają" - poinformował "Bereś".



Instagram Post

Ciekawostką jest, że o ile bliscy wiedzieli o drugiej ciąży Mai, o tyle kibice i w ogóle opinia publiczna nie miały o niej pojęcia. Zatem radosna wiadomość od Bereszyńskiego była jeszcze większą, miłą niespodzianką.



Instagram Post

Marzec 2021: Bartosz Zmarzlik i Sandra Grochowska rodzicami małego Antoniego

Mistrz świata na żużlu w marcu święcił kolejny, tym razem prywatny, sukces. On i narzeczona, Sandra Grochowska, powitali na świecie pierworodnego . Ich syn otrzymał imię Antoni, a świeżo upieczony tata opublikował na Instagramie wzruszające zdjęcie oraz wpis.



"Sandra, byłaś bardzo dzielna dziękuje. Myślę, że po tym, co dziś zobaczyłem, wszystkie MAMY jesteście dla mnie mistrzyniami Świata!!! Dziś po raz trzeci poczułem coś wyjątkowego, dziękuje całej załodze która była dziś przy nas" - napisał.

Instagram Post

Kilka miesięcy później, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym, podkreślał, że "w proces bycia rodzicem wszedł bardzo dobrze i ma nadzieję, że wywiązuje się ze swoich zadań dobrze". Mówił również, że "maluszek sprawia jemu i ukochanej wiele radości".

Instagram Post

Kwiecień 2021: Antoine Griezmann ojcem po raz trzeci. Niezwykła historia

W kwietniu rodzina Griezmanna znów się powiększyła . Tym sposobem Antoine i Erika Choperena mają troje dzieci: córkę Mię, syna Amara i drugą córkę Albę. Niezwykła jest historia z datami narodzin pociech. Okazuje się, że cała trójka przyszła na świat... 8 kwietnia (Mia w 2016 roku, Amaro w 2019, a Alba w 2021).



Z tej okazji piłkarz grający na wypożyczeniu w Atletico Madryt złożył życzenia dzieciom i poinformował o wspaniałej nowinie.



Zmieniliście nasze życie, wypełniliście je szczęściem i dumą! Wasza młodsza siostra właśnie przyszła na świat i już wiem, że będziecie najlepszym starszym rodzeństwem na świecie. Cieszcie się życiem i wiedzcie, że mama i tata zawsze będą przy was. Mia, Amaro, wszystkiego najlepszego! - napisał na Instagramie.

Instagram Post

Maj 2021: Wyjątkowa rocznica ślubu. Maciej Kot został tatą

Koniec 2020 i początek 2021 roku to "baby boom" u polskich skoczków narciarskich. W grudniu zeszłego roku tatą został Dawid Kubacki , w styczniu bieżącego roku Klemens Murańka, a w maju Maciej Kot.



Instagram Post

O tym, że Maciej i Agnieszka Kotowie spodziewają się syna, kibice dowiedzieli się kilka miesięcy wcześniej. "Kocur Junior nadchodzi" - chwalił się sportowiec. Tuż przed drugą rocznicą ślubu rodziców mały Filip pojawił się na świecie . Zatem świętować mogli już we trójkę.



Instagram Post

Maj 2021: Piotr Zieliński urwał się ze zgrupowania, by... powitać na świecie syna

Pod koniec maja Piotr Zieliński i jego żona Laura powitali na świecie syna . Chłopiec otrzymał imię Maksymilian. "Pierwszy dzień reszty naszego życia. Laura, dziękuję za te chwile" - napisał na Instagramie piłkarz reprezentacji Polski i Napoli.

Instagram Post

Zanim mały Maks urodził się, Zieliński, który chwilę wcześniej przebywał na zgrupowaniu kadry w Opalenicy w ramach przygotowań do Euro 2020, dostał od Paula Sousy wolne. Dzięki temu mógł towarzyszyć ukochanej w trudnych, ważnych i pięknych zarazem momentach.

W lipcu Zielińscy ochrzcili syna, a fotografię z uroczystości umieścili w mediach społecznościowych.



Instagram Post



Czerwiec 2021: Caroline Wozniacki i David Lee mają córkę, Olivię

Była duńska tenisistka polskiego pochodzenia kilka lat temu związała się z innym ekssportowcem, Davidem Lee. W 2017 roku były koszykarz oświadczył się Caroline Wozniacki, a w czerwcu 2019 roku zakochani pobrali się. Niemal dokładnie 2 lata po ślubie małżonkowie zostali rodzicami . Ich córeczka otrzymała imię Olivia.

Instagram Post

Lipiec 2021: Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wybrali dla syna oryginalne imię

Syn aktorki i triathlonisty urodził się w wakacje. Chłopiec otrzymał oryginalne imię - Milan. Jak tłumaczyła później Agnieszka Włodarczyk, ona i Robert Karaś wybrali je, gdy mieszkali na indonezyjskiej wyspie Gili. Ważne było dla nich, aby dziecko miało takie imię, jakiego nie ma jeszcze nikt z ich rodziny i znajomych. Ale to nie jedyny powód.

"Po drugie, imię musiało pasować do nazwiska, w tym przypadku zdecydowaliśmy, że nazwisko będzie po Tatusiu (chociaż można wybrać w urzędzie po mamusi). Po trzecie, ale to już jakby moja 'schiza', poczytałam sobie o znaczeniu imion i bardzo podobał mi się opis typu osobowości wybranego imienia. Takie niby czary mary, jakie cechy będzie miało dziecko o tym imieniu. No i ważne, żeby nie było ani zbyt skomplikowane, ani zbyt popularne" - wyjaśniła Włodarczyk.



Instagram Post

Lipiec 2021: Jakub Rzeźniczak ojcem po raz drugi. Przed porodem rozstał się z matką syna

Życie uczuciowe Jakuba Rzeźniczaka należy do burzliwych. Przez wiele lat związany był z Edytą Zając , którą poślubił w 2016 roku. Cztery lata po ślubie sąd orzekł rozwód. Wcześniej okazało się, że piłkarz, wdał się w romans z inną kobietą, która zaszła z nim w ciążę . Córka przyszła na świat w 2017 roku.



W lipcu bieżącego roku zawodnik Wisły Płock został ojcem po raz drugi. Urodził się Oliwier. Miesiąc przed porodem Rzeźniczak rozstał się z matką syna, Magdaleną Stępień . Nowy Rok chłopiec oraz jego mama spędzą z dala od Polski i od Jakuba. "Uciekamy do słoneczka, tym razem na dłużej" - poinformowała Magda na Instagramie.

Instagram Post

Lipiec 2021: Michał Kwiatkowski i Agata Kwiatkowska celebrowali narodziny córki

Lipiec obfitował w ważne wydarzenia u sportowców. Także Michał Kwiatkowski miał ogromne powody do radości. Na świat przyszła jego córeczka , która otrzymała imię Maria.



"Chciałbym przedstawić Wam Marię. Urodzona dzisiaj, 28.07. o godzinie 9.13. Jest zdrowa jak jej niesamowita mama Agata. Jestem w siódmym niebie jako dumny ojciec" - napisał w mediach społecznościowych kolarz i olimpijczyk.



Instagram Post

Michał i Agata pobrali się w październiku 2019 roku. Uroczystość odbyła się w Toruniu. Są parą od wielu lat. W 2014 roku to właśnie ukochanej kolarz zadedykował tytuł mistrza świata. Oboje pasjonują się kolarstwem. Żona sportowca pracuje w Akademii Kolarskiej Michała Kwiatkowskiego "Copernicus".

Instagram Post

Lipiec 2021: Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona zostali rodzicami, ale wcześniej wiele przeszli

Nadzieja Wrona, córka aktorki i siatkarza, urodziła się pod koniec lipca, ale o jej przyjściu na świat szczęśliwi rodzice oficjalnie poinformowali na początku sierpnia .

"Na tym zdjęciu Nadziejka nie ma jeszcze doby. Dziś kończy tydzień, te 7 dni zmieniło nasze życie o 180 stopni. Poród naturalny to zdecydowanie najbardziej kosmiczne doświadczenie, jakie przeżyłam. Andrzej Wrona był ze mną cały czas i wspierał ze wszystkich sił" - napisała na Instagramie Zofia Zborowska-Wrona. Wtórował jej mąż. "Nasz Złoty Medal Wszystkiego jest już z nami. Informuję, że jest Wielka Nadzieja (61cm) w narodzie. Zofio, jesteś moją bohaterką. Najdzielniejsze dziewczyny" - oświadczył Andrzej Wrona.

Instagram Post

Rodzice Nadziei dość chętnie dzielą się publicznie swoimi rodzicielskimi doświadczeniami, do których podchodzą z dystansem i humorem.



Instagram Post

Choć sama wieść o ciąży nie wywołała fali entuzjazmu. Wszystko przez lęk. Zofia Zborowska wcześniej doświadczyła poronienia, zdiagnozowano też u niej zespół antyfosfolipidowy. O tym doświadczeniu opowiadała już parokrotnie .



Sierpień 2021: Jan Bednarek i Julia Nowak wybrali dla córki międzynarodowe imię

Jan Bednarek i jego narzeczona, Julia Nowak, powitali na świecie dziewczynkę, która otrzymała międzynarodowe imię - Lilly. Dobrą nowinę piłkarz reprezentacji Polski i Southampton zdradził za pośrednictwem Instagrama. "Witaj na świecie, Lilly Bednarek! Julia, jesteś najlepsza, kocham cię" - napisał obok zdjęcia ze szpitala.



Instagram Post

Jan i Julia poznali się kilka lat temu przez internet. Wówczas Bednarek grał już w Anglii, a jego ukochana kończyła klasę maturalną. Obecnie razem mieszkają na Wyspach Brytyjskich, a okres pandemii tylko umocnił łączące ich uczucie. Zresztą to właśnie wtedy, kiedy się rozpoczął, partnerka piłkarza zaszła w ciążę . Jak później wspominała, gdy dowiedziała się o tym, zalała ją ogromna fala emocji. Przez to... nie mogła przekazać ukochanemu dobrej nowiny.



Akurat był to okres, kiedy w Anglii było wszystko zamknięte przez COVID-19. Zrobiłam test ciążowy, kiedy Janek był na meczu. Jak wrócił, nie potrafiłam przekazać tej wiadomości z emocji, które mi towarzyszyły. Powiedziałam, żeby poszedł do salonu i tam na niego czeka niespodzianka. Bardzo się ucieszył jak zobaczył dwie kreski na teście - wspominała w rozmowie z Plejadą.

Instagram Post

Sierpień 2021: Józef Wojciechowski został ojcem w wieku 74 lat

Dzieli ich prawie 50 lat, lecz łączy miłość, a od niedawna także wspólne dziecko. Józef Wojciechowski, milioner i były właściciel Polonii Warszawa, i Patrycja Tuchlińska są parą od kilku lat, a od niedawna są również rodzicami. W sierpniu przyszedł na świat ich syn. Tym samym Wojciechowski został ojcem po raz pierwszy w wieku 74 lat.



Gdy szczęśliwa mama i dziecko wrócili ze szpitala do posiadłości, powitało ich morze kwiatów i pięknie przystrojony dom. "Przede mną nowy rozdział. Macierzyństwo . Już rozumiem jak łatwo można stracić głowę dla dziecka" - napisała Patrycja.

Instagram Post

Około 2 miesiące po porodzie Wojciechowski i Tuchlińska pojawili się razem na salonach . Gościli na premierze filmu "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.



Zdjęcie Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski / Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM

Sierpień 2021: Michał Żyro - tata dwóch córek

Od wakacji Michał Żyro jest ojcem nie jednej, a dwóch dziewczynek. Do Helenki dołączyła Pola. "Wczoraj wieczorem szczęśliwie przyszła na świat nasza druga córka Pola. Dziewczyny maja się super, są całe i zdrowe" - informował dumny tata na Instagramie.



Instagram Post

Michał od 4 lat jest żonaty. Jego ukochana to Aleksandra Ścibor. Na ich weselu bawiła się śmietanka polskiego sportu, a także celebryci, m.in. zaprzyjaźnieni z piłkarzem i jego żoną Kuba i Agnieszka Wesołowscy.



Instagram Post

Wrzesień 2021: Justyna Kowalczyk została mamą. Ona i Kacper Tekieli wybrali dla syna oryginalne imię

Początek września był dla Justyny Kowalczyk-Tekieli i jej męża bardzo wyjątkowy. Sportsmenka i Kacper Tekieli zostali rodzicami. Ich synek przyszedł na świat w jednym z krakowskich szpitali i otrzymał nietypowe imię - Hugo.

Po porodzie Kowalczyk dość sprawnie wróciła do aktywności fizycznej . A podczas biegów, spacerów i wypraw często towarzyszy jej dziecko. Byli już razem m.in. na mistrzostwach biathlonowych w Dusznikach, nad Morskim Okiem, w innych rejonach Tatrzańskiego Parku Narodowego (także w Tatrach Wysokich), nad Bałtykiem, w Krakowie, w Austrii , a ostatnio we Włoszech.



Instagram Post

Wrzesień 2021: Krystian Zalewski i jego żona Aleksandra mają córeczkę, Michalinę

Lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami i w biegach ulicznych, a także wicemistrz Europy 2014, Krystian Zalewski , został ojcem po raz drugi. Na świecie pojawiła się jego córeczka, Michalina.

Są puchary duże i małe, medale złote, srebrne i brązowe, ale ja po raz drugi otrzymałem od życia najpiękniejszą nagrodę. 05.09.2021 o godz. 16:22 przyszła na świat moja córeczka Michalina - napisał sportowiec na Instagramie.

Instagram Post

W lutym 2019 roku urodził się Jan, pierwsze dziecko Krystiana i jego żony Agnieszki. Z kolei niedawno, bo w październiku, przy okazji celebracji 4. rocznicy ślubu, ukochana lekkoatlety opublikowała wymowny wpis. "Jedenaście lat razem, cztery lata jako mąż i żona… z dwójką bąbelków. Nie wiem, ile zakrętów jeszcze przed nami, ale wiem, że razem jesteśmy najsilniejsi. Dziękuje za te lata." - napisała.



Instagram Post

Październik 2021: Alex Pullin został ojcem 15 miesięcy po swojej śmierci. Jak żyją Ellidy i Minnie?

Niesamowita historia z Australii. Alex Pullin został ojcem ... 15 miesięcy po swojej śmierci. Jak to możliwe? Ukochana sportowca, Ellidy, postanowiła spełnić marzenie pary o posiadaniu potomstwa. Pobrano więc nasienia od zmarłego 32-latka, doprowadzono do zapłodnienia pozaustrojowego, i w ten sposób 9 miesięcy później kobieta powitała na świecie córkę. Ellidy nazwała ją na część zmarłego taty - Minnie Alex Pullin.

Instagram Post

Ojciec dziewczynki był utytułowanym snowboardzistą. Trzykrotnie sięgał po medale mistrzostw świata, odnosił też spore sukcesy w konkursach Pucharu Świata. Zmarł 8 lipca 2020 roku , a za oficjalną przyczynę zgonu uznano utonięcie. Alex został wyciągnięty z wody na plażę w Gold Coast, był nieprzytomny. Jego życia nie udało się uratować.



Ellidy Pullin wciąż nie może pogodzić się z jego odejściem. W wakacje opublikowała bardzo wzruszający wpis na Instagramie.



Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mniej bolało. Cały mój ból jest dla ciebie i twojego życia, twojej przyszłości, która została wyrwana. Miałeś więcej chęci do życia niż ktokolwiek inny. By żyć życiem tak w pełni i czysto. Nadal będę szła naprzód, ale bez ciebie czuję się dziwnie. To nie w porządku, że cię tu nie ma. Tak bardzo za tobą tęsknię - napisała.

Instagram Post

W listopadzie udostępniła następną serię zdjęć z "Chumpym" i podpisała je: "Mama i Tata".



Instagram Post

Pokazała też przeróbkę fotografii jej śpiącej córki. Ktoś wkleił do zdjęcia Alexa. "Ktoś mi właśnie to wysłał. Dziękuję tej utalentowanej osobie" - wyjaśniła wzruszona.



Instagram Post

Listopad 2021: Jacek Góralski i Katarzyna Góralska rodzicami Agaty i Maksymiliana

Udana końcówka roku dla Jacka Góralskiego i jego rodziny. Zawodnik reprezentacji Polski i kazaskiego klubu Kajrat Ałmaty został ojcem po raz drugi . Syn jego i żony, Katarzyny Góralskiej, przyszedł na świat w szpitalu w Białymstoku. Chłopiec otrzymał imię Maksymilian. "Nasze szczęście już na świecie" - poinformowała ukochana sportowca.

Instagram Post

Jacek i Katarzyna są rodzicami nie tylko Maksa, ale i Agaty. Niedawno Góralska pochwaliła się zdjęciem rodzeństwa.

Instagram Post

Listopad 2021: Minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk - ojciec pięciorga dzieci

2021 rok Kamil Bortniczuk może zaliczyć do całkiem udanych - mianowano go na stanowisko ministra sportu i turystyki , a miesiąc później został ojcem po raz piąty. Politykowi ściśle powiązanym ze sportem urodził się syn.



Co Wam będę pisał….No pięknie jest ❤️ Po raz piąty jest pięknie! 25.11.2021 Edit: 4040 gram, 59 cm, płeć męska. - napisał w mediach społecznościowych obok zdjęcia dziecka.

Państwo Bortniczukowie są zatem rodzicami trzech córek i dwóch synów.



Listopad 2021: Jolanta Ogar-Hill i jej żona powitały na świecie córkę

Prawie że rzutem na taśmę do podsumowania "załapała się" Jolanta Ogar-Hill. W listopadzie srebrna medalistka olimpijska z Tokio została mamą , lecz dobra nowina obiegła media w grudniu. Jej córka przyszła na świat w Hiszpanii, gdzie sportsmenka żyje i mieszka ze swoją żoną, Esperanzą Hill. Dziewczynka otrzymała imiona Hunter Nadzieja.





Instagram Post

