Aleksandra Mirosław znów zachwyciła tłumy. Wystarczyło, że wróciła do kraju

Po igrzyskach olimpijskich Aleksandra Mirosław odpoczywała w Polsce, bardzo chętnie witała też w rodzinnym Lublinie. Niedługo później wyjechała jednak z mężem do Francji i tam rozpoczęła już treningi, by przygotować się do zawodów Pucharu Świata. Chwaliła się tym obozem treningowym na Instagramie.