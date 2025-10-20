Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aleksandra Mirosław ujawnia ws. zarobków. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Aleksandra Mirosław od lat udowadnia, że w świecie wspinaczki nie ma sobie równych. Rok temu wróciła z igrzysk olimpijskich w Paryżu jako jedyna Polka ze złotym medalem. W sezonie 2025 ponownie potwierdziła swoją dominację, zdobywając mistrzostwo świata w Seulu i bijąc przy tym własny rekord globu - 6,03 sekundy. Choć jej sukcesy budzą podziw i inspirują tysiące młodych ludzi, nie oznaczają jednak finansowego komfortu.

Aleksandra Mirosław
Aleksandra MirosławKrzysztof RadzkiEast News

Aleksandra Mirosław to obecnie jedna z największych gwiazd polskiego sportu. Rok temu wróciła z igrzysk olimpijskich w Paryżu jako jedyna mistrzyni z Polski, zdobywając złoto we wspinaczce na czas. W 2025 roku znów zrobiło się o niej głośno - na mistrzostwach świata w Seulu ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium, bijąc własny rekord świata. Uzyskała czas 6,03 sekundy, poprawiając wynik z igrzysk w Paryżu (6,06).

Aleksandra Mirosław wprost o zarobkach. "Sport nie jest głównym źródłem utrzymania"

Mimo że Mirosław jest najlepszą zawodniczką świata w swojej dyscyplinie, jej sukcesy wcale nie przekładają się na nie wiadomo jak ogromne zarobki. "Dla mnie to nie jest główne źródło utrzymania. To raczej zwrot inwestycji, które wcześniej poczyniłam" - przyznała w rozmowie z "Faktem".

Jak podkreśla, bez wsparcia sponsorów i partnerów nie byłoby możliwe funkcjonowanie na takim poziomie. "Wspinanie to wciąż młody sport. Jesteśmy dyscypliną olimpijską dopiero od dwóch igrzysk, więc dopiero przechodzimy transformację. Bez wsparcia sponsorów byłoby naprawdę ciężko" - przyznała. Dzięki ich pomocy Mirosław może tworzyć profesjonalny zespół i trenować w odpowiednich warunkach.

Mirosław nie zgadza się jednak z opinią, że o wspinaczce Polacy przypominają sobie tylko przy okazji jej sukcesów. "Wspinanie jest bardzo mocno zakorzenione w świadomości Polaków. Widać to na ścianach wspinaczkowych. Wspina się naprawdę wielu ludzi" - stwierdziła. Zawodniczka prowadzi też własny projekt - Akademię 6:02 w Lublinie, gdzie promuje wspinaczkę wśród najmłodszych. "Celebrujemy nawet najmniejsze sukcesy: że trzylatek przytrzyma się na ściance sekundę, czterolatek zrobi jeden ruch, a ośmiolatek wejdzie na samą górę" - powiedziała.

Mistrzyni olimpijska z Paryża nie ukrywa, że duże poczucie stabilności daje jej służba w Wojsku Polskim. "Cieszę się, że jestem żołnierzem. To daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Po zakończeniu kariery mam możliwość dalszego rozwoju w strukturach wojska" - przyznała.

