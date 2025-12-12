Aleksandra Mirosław to jedna z największych gwiazd światowej wspinaczki sportowej i rekordzistka, która na arenie międzynarodowej od lat udowadnia swoją dominację. Polka, specjalizująca się we wspinaczce na czas, zdobywała medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, biła kolejne rekordy globu i stała się jedną z najważniejszych postaci tej dyscypliny. Jej spektakularne sukcesy budzą podziw nie tylko w środowisku sportowym, lecz także wśród kibiców, którzy śledzą każdy jej start. Choć dziś uchodzi za ikonę wspinaczki, sama podkreśla, że nie byłaby w tym miejscu bez bezwarunkowego wsparcia bliskich.

Aleksandra Mirosław ma rodziców-sportowców. Odnosili sukcesy w dwóch różnych dyscyplinach

Aleksandra pochodzi ze sportowej rodziny, w której aktywność fizyczna była naturalnym elementem codzienności. Jej tata uprawiał sporty walki, mama trenowała siatkówkę, a starsza siostra również związała swoją przyszłość ze wspinaczką. Mimo tak mocnych sportowych korzeni Aleksandra początkowo nie poszła w ślady żadnego z domowników - jej pierwszą pasją było pływanie. Trenowała je aż do końca szóstej klasy i wtedy nic nie wskazywało na to, że w przyszłości stanie się jedną z najlepszych wspinaczek na świecie.

Decydujący okazał się jednak 2007 rok, gdy w szkole po raz pierwszy zetknęła się ze ścianką wspinaczkową. Wkrótce potem porzuciła pływanie i, zainspirowana sukcesami siostry, rozpoczęła treningi wspinaczkowe. Był to strzał w dziesiątkę - już w 2009 roku, jako gimnazjalistka, zdobyła złoto na mistrzostwach świata juniorów. Determinacja i talent zaprowadziły ją znacznie dalej: studiowała na Politechnice Lubelskiej i AWF w Warszawie, pracowała jako nauczycielka WF-u, a równocześnie konsekwentnie rozwijała karierę sportową.

Jej trenerem jest jej mąż, Mateusz Mirosław, z którym zaręczyła się w 2017 roku, a ślub wzięła dwa lata później. Aleksandra pełni także służbę jako żołnierz Wojska Polskiego. Dziś jest przykładem tego, jak sportowe tradycje rodzinne i własna determinacja mogą stworzyć mistrzynię na światowym poziomie.

