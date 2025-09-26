Aleksandra Mirosław chciała powiedzieć "dość". To wydarzenie odmieniło jej życie. Historia rodem z filmu

Aleksandra Mirosław to bez wątpienia jedna z bardziej niezwykłych postaci w świecie polskiego sportu. Multimedalistka mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata, a także kilkukrotna rekordzistka świata we wspinaczce na czas, która stała się niezaprzeczalną bohaterką igrzysk olimpijskich z 2024 roku.

To bowiem ona jako jedyna reprezentantka "Biało-czerwonych" wywalczyła złoty krążek, ratując tym samym honor naszej ojczyzny. Nie bez przyczyny do dziś uważana jest za bohaterkę na skalę całego kraju nad Wisłą.

Niewiele jednak zabrakło, by Aleksandra Mirosław nigdy na wspomniane IO nie pojechała. Kilka lat temu zawodniczka wyznała bowiem, że bardzo poważnie rozważała zakończenie swojej sportowej kariery, mimo że na ówczesnym jej etapie znajdowała się w światowej czołówce swojej dyscypliny.

Aleksandra Mirosław chciała zakończyć sportową karierę. Brakowało jej kropki nad "i"

Początkowo Aleksandra Mirosław zajmowała się zupełnie inną dyscypliną sportu, a mianowicie była pływaczką. Dopiero w 2007 roku, pchana głównie sukcesami swojej starszej siostry Małgorzaty, zwróciła się w kierunku ścianki wspinaczkowej. Już w 2013 roku udało jej się natomiast wywalczyć srebrny medal ME w Chamonix, który przez długi czas był jednak jej największym sukcesem. W późniejszych edycjach imprezy (w 2015 i 2017 roku) plasowała się dopiero na 7. oraz 12. pozycji.

Mimo iż w 2018 roku Aleksandra Mirosław posiadała pewną rozpoznawalność w kręgach skupionych wokół swojej dyscypliny, to wciąż brakowało jej swoistej kropki nad "i", która uświadomi ją o słuszności obranej drogi. Wówczas zbliżały się mistrzostwa świata we Wspinaczce Sportowej w Innsbrucku, które dla Mirosław miały okazać się przełomowym etapem w jej życiu. Po latach mąż, a zarazem trener sportsmenki Mateusz wyznał, że przed rozpoczęciem imprezy jego partnerka podjęła bardzo ważną decyzję.

Wiele było tych poświęceń. Przed Innsbruckiem stwierdziliśmy, już chyba po raz 30: Jeśli wyjdzie, to super, a jeśli nie – to koniec

Aleksandra Mirosław przystąpiła wówczas do de facto najważniejszej rywalizacji w swoim dotychczasowym życiu. W 1/8 finału z zapasem ponad 2 sekund pokonała chińską zawodniczkę He Cuilian. W ćwierćfinale doszło natomiast do "polskiego pojedynku", bowiem naprzeciw Mirosław wyszła Patrycja Chudziak. Ich starcie mogło przyprawić kibiców jednej i drugiej pani o szybsze bicie serca, ponieważ ostatecznie o zwycięstwie Mirosław zaważyło... 0.05 sekundy.

Półfinał przyniósł natomiast kolejny bratobójczy pojedynek, tym razem z Aleksandrą Kałucką. Młodsza o 7 lat zawodniczka nie poradziła sobie wówczas z presją, skutkiem czego zakończyła rywalizację z czasem 11,971 sek. Mirosław pokonała natomiast wyznaczoną trasę w 7.775 sek. skutkiem czego znalazła się w finale austriackiej imprezy.

Tu bez większych niespodzianek, kolejny "polski pojedynek" między Aleksandrą Mirosław a Anną Brożek. Ostatni bieg turnieju był niezwykle zacięty. O finalnym zwycięstwie zdecydowało 0.26 sekundy, które przeważyło na korzyść Aleksandry Mirosław. Tym sposobem po raz pierwszy w karierze stała się ona złotą medalistką MŚ.

Od tego momentu kariera Mirosław zaczęła nabierać rozpędu. Do dziś uzbierała ona na swoim koncie: 3 złote medale MŚ, 3 złote medale ME oraz oczywiście złoty krążek IO z 2024 roku. Na jej koncie widnieje także kilka rekordów świat we wspinaczce na czas, z czego najświeższy ustanowiła raptem kilka dni temu podczas tegorocznych MŚ w Seulu.

Aleksandra Mirosław (po lewej) i Aleksandra Kałucka z medalami igrzysk olimpijskich w Paryżu Andrzej Iwańczuk Reporter

Aleksandra Mirosław z mężem Mateuszem LUKASZ KALINOWSKI East News

Aleksandra Mirosław -POOLAFP AFP

