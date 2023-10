"Biało-Czerwoni" po spektakularnym sukcesie na mistrzostwach Europy przystąpili do kolejnych ważnych rozgrywek w tym sezonie. Gra toczy się o wysoką stawkę, bowiem teraz podopieczni Nikoli Grbicia walczą o bilety na igrzyska olimpijskie 2024. W swoim pierwszym meczu w chińskim Xi'an reprezentacja Polski pokonała Belgię 3:2 , a następnie mistrzowie Europy rozprawili się z Bułgarią 3:0. We wtorek (03.10) kadra narodowa zrobiła kolejny krok w kierunku przepustek do Paryża, bowiem wygrała z rewelacją tego turnieju - Kanadą.