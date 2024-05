Aleksander Śliwka szczerze o życiu małżeńskim. A przed chwilą wziął ślub

Aleksander Śliwka szczerze o życiu małżeńskim

Między innymi przez to para nie spędza ze sobą zbyt wiele czasu. Jeśli jednak Gruszczyńskiej się uda, to "Śliwki" spotkają się już na pewno na igrzyskach w Paryżu. Będzie kogo wypatrywać na trybunach podczas siatkarskich meczów. Przed siatkarką plażową jednak sporo pracy, by to osiągnąć.