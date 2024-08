Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora: Co naprawdę ich łączy?

Tomaszewska w "Dzień Dobry TVN"? Szefowa stacji nie pozostawiła jej złudzeń

"Chociaż wiele osób myśli, że telewizja śniadaniowa to łatwy kawałek chleba, prawda jest taka, że to jest bardzo trudne pasmo i wymaga warsztatu dziennikarskiego. Oczywiście, jest sporo osób, które takiego wykształcenia nie mają, tylko nabyły to doświadczenie z biegiem czasu i sobie świetnie radzą, np. Paulina Krupińska, ale w tych czasach, moim zdaniem, jest już tak duża konkurencja i to jest tak wymagające pasmo, że dołączać do zespołu powinny osoby naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem" - stwierdziła w rozmowie z Plejadą Lidia Kazen.