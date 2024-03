Nie milkną echa zmian, jakie pod koniec zeszłego roku zapoczątkowane zostały komunikatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który informował o odwołaniu prezesów i członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Z TVP do tej pory pożegnało się wielu dziennikarzy, ale rewolucja nie dotyka raczej redakcji sportowej. Posady utrzymali m.in. Maciej Kurzajewski i Przemysław Babiarz . Nie jest to żadną niespodzianką, wszak dyrektor Jakub Kwiatkowski już wcześniej zapowiadał, że żadnych nagłych ruchów HR-owych nie planuje.

Mimo wszystko TVP Sport miało być - według byłego prezesa Jacka Kurskiego - wmieszane w grudniowe wydarzenia przy Woronicza. W raporcie, który sporządził dla Prawa i Sprawiedliwości, opisywał, że to właśnie studio sportowe miało posłużyć do przygotowania pierwszego odcinka programu "19.30", który to zastąpił wieczorne "Wiadomości". Dokument autorstwa Kurskiego opublikował portal Onet.

To, co nie zmienia się w TVP, dotyczy głównie programów popularnych wśród widzów. Na antenie pozostawiono m.in. "Koło Fortuny", choć dojdzie do wymiany prowadzących. Przez pięć lat gospodarzami show byli Izabella Krzan i Norbi. Prezentera ma zastąpić niebawem Robert El Gendy. Norbert Dudziuk nie chowa urazy i trzyma kciuki za kolegę. "Przybijam pionę, gratulacje i życzę jak najlepiej. Uważam, że to dobry wybór. To jest osoba, która w telewizji pracowała i pracuje, dobrze wygląda, dobrze mówi. To inteligentny chłopak" - zapewniał dla ShowNews.