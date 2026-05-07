Alarm od Anny Lewandowskiej, już 50 tysięcy na minusie. Zostało jej 5,7 mln

Anna Lewandowska od lat rozwija swoją markę osobistą i z wielką ambicją angażuje się w coraz to nowe projekty. Zbudowała prawdziwe biznesowe imperium z kilkoma liczącymi się na rynku firmami. Oferuje m.in. suplementy diety, aplikację dietetyczno-treningową, catering oraz kosmetyki. Jakiś czas temu w Barcelonie otworzyła również studio fitnessu, pilatesu i tańca Edan. Raz w tygodniu prowadzi tam zajęcia.

Mimo że zwykle jest pełna energii i zapału, czasem i ją dopada zmęczenie, co sygnalizuje w jednym z najnowszych nagrań w mediach społecznościowych. "Tyle się ostatnio dzieje. Oczywiście nie będę narzekać. Trochę zmęczenie dzisiaj przyszło. O 7 rano interwał z moim Edan Team, później przepiękny event Kick the barre, przepiękny widok na całą Barcelonę w najwyższym budynku w mieście. Później moja regular class kick the barre i oczywiście super energia. Teraz fizjoterapia, odbieram dzieciaki i zaraz lecimy do Krakowa na Healthy Day" - relacjonuje po kolei swoje aktywności. I sygnalizuje, że nie braknie chwili na mecz Barcelony z Realem Madryt (10 maja, godzina 21.00).

Później wracam szybko na El Clasico, dalej camp by Ann. Ogłosiliśmy też dzisiaj obóz Hyrox. Jest bardzo duże zainteresowanie. Bardzo się cieszę. Napędza mnie to do pracy

Następnie żona Roberta Lewandowskiego pospieszyła z następnym komunikatem, który częściowo dotyczy jej, a częściowo wielu innych twórców publikujących na Instagramie.

Anna Lewandowska ujawnia, ilu obserwujących straciła tylko w jeden dzień

Anna Lewandowska alarmuje w sprawie zmian, jakie miały zajść na Instagramie. W ich efekcie część twórców miała zauważyć masowy odpływ sporej części obserwujących. Stracić miała ich również ona sama. "U mnie więcej niż 50 tys. w jeden dzień. A wy? (Wiele osób wczoraj do mnie pisało, że w jeden dzień również potracili tysiące obserwujących)" - opisuje.

Mimo wszystko jej profil jest wciąż jednym z najpopularniejszych w tej branży. Do tej pory zgromadził społeczność 5,7 mln internautów. To imponująca liczba. A zaczęło się wiele lat temu od projektu Healthy Plan by Ann. "Lewa" prowadziła bloga i konto w mediach społecznościowych, na których dzieliła się dietetycznymi przepisami oraz pomysłami na wypracowanie i zachowanie formy. Teraz treści jest więcej, a ich spektrum szersze.

Instagram może być w wielu przypadkach źródłem zarobku, więc odpływy obserwujących są dla twórców bolesne. Wynikają one jednak często z prowadzonej przez firmę kampanii przeciwko botom. Wówczas usuwa się wyglądające podejrzanie konta, lecz nieraz na akcji cierpią również te prawdziwe.

