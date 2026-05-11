Akop Szostak podjął decyzję ws. końca kariery? Padły konkrety. "Nie wiem, czy jest sens"

Były zawodnik KSW Akop Szostak kilka miesięcy temu zaskoczył znaczną część fanów decyzją o dołączeniu do FAME MMA. W marcu zawalczył na jubileuszowej gali organizacji w Gliwicach z Jakubem "Kubańczykiem" Flasem, któremu zarzuca się romans z jego byłą żoną. Starcie obu panów odbyło się w formule bokserskiej, a po pełnych czterech rundach znany raper wygrał jednogłośną decyzją sędziowską.

Szostak mimo przegranej pokazał się na tyle dobrze we wspomnianej walce, że organizacja postanowiła dać mu jeszcze drugą szansę. 37-latek został zakontraktowany do udziału w turnieju w formule bokserskiej w małych rękawicach - "Fight Club" - rozgrywanym na FAME MMA 31 w sobotę 9 maja. Od razu stał się również jednym z faworytów do zgarnięcia nagrody głównej w postaci luksusowego BMW M5.

Niestety dla Akopa, odpadł on już w półfinale. Po niezwykle wyrównanym pojedynku i dogrywce lepszy od niego okazał się późniejszy triumfator całych zawodów, Alan "Alanik" Kwieciński.

Nagłe wieści po przegranym turnieju. Akop Szostak mówi wprost

Co prawda Szostak wygrał wcześniej swój ćwierćfinał z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką, ale brak dotarcia do finału z pewnością był dla niego pewnym rozczarowaniem. 37-latek chwilę po gali poinformował więc fanów o tym, że musi przemyśleć sens swojej dalszej przygody we freak fightach.

- Nie wiem, czy jest sens dalej to robić. Muszę to spokojnie przemyśleć. Teraz najważniejsze jest dla mnie to, żeby odpocząć i doleczyć kontuzję - napisał na instastory.

To nie był jednak koniec aktywności celebryty w mediach społecznościowych. Raptem kilkanaście godzin później ponownie zabrał głos w sprawie potencjalnego końca kariery. Tym razem jeszcze bardziej zasugerował, że walka na FAME MMA 31 mogła być jego ostatnią w karierze.

Zawsze jestem sobą. Zawsze staram się pokazywać dobrą postawę, szacunek i być fair wobec ludzi. Nawet jeśli pieniądze motywują mnie do walki, to nie zmieniam się dla nich. Nie tracę swoich wartości, bo pieniądze kiedyś się kończą, a możliwość spojrzenia sobie dumnie w lustro zostaje na zawsze. Świat freak fightów jest kontrowersyjny. Jest pełen różnych osób, fajnych i mniej fajnych. Dla mnie jednak najważniejsze było pokazanie, że można robić to inaczej. Z szacunkiem, uśmiechem i spokojem

Warto odnotować, że z ust Szostaka nie padła oficjalna deklaracja o zakończeniu kariery. Chłodna analiza jego ostatnich wpisów pozwala natomiast wywnioskować, że jest on naprawdę blisko podjęcia takiej decyzji.

Akop Szostak Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA 30: "Kubańczyk" vs Akop Szostak Fame MMA materiały prasowe

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA Karol Makurat East News

