Akop Szostak niedawno się zaręczył, a teraz takie słowa. "Byłbym hipokrytą"

Jeszcze przed oświadczynami Szostak wyjawił, że traktuje swoją ukochaną na poważnie do tego stopnia, że rozmyśla nawet wzięcie kolejnego ślubu . Jest jednak jeden problem - Michalina jest osobą głęboko wierzącą, czego Akop Szostak o sobie powiedzieć nie może. Ostatecznie jednak para doszła do porozumienia - jednogłośnie podjęli decyzję, że nie zdecydują się na ślub kościelny.

"Nie, nie mógłbym wziąć ślubu kościelnego, z moim podejściem do Kościoła byłaby to hipokryzja. Teraz tutaj dochodzimy do ważnego pytania, które na pewno się pojawi: "Ale czy nie mógłbyś zrobić tego dla Michaliny?". Słuchajcie, kiedy wchodzimy w związek, wiemy, z kim wchodzimy. Poznajemy tę osobę, rozmawiamy o ważnych sprawach, o wartościach. Michalina wie, jaki mam stosunek do Kościoła, zna moje zasady i przekonania i je akceptuje. Nie mogę robić czegoś wbrew sobie tylko po to, żeby spełnić społeczny rytuał. Tym bardziej że to nie jest "tylko ślub", ale cały szereg formalności, które musiałbym przejść. Zaczynając od chrztu, którego w obrządku rzymskokatolickim nie mam. Jestem ochrzczony w cerkwi prawosławnej, ale nie praktykuję" - wyjawił na pośrednictwem mediów społecznościowych.