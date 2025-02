Agnieszka Włodarczyk wspomina ślub z Karasiem. Nie obyło się bez problemów

Jeszcze do niedawna niewiele wiadomo było na temat ślubu Włodarczyk i Karasia . Małżonkowie wspomnieli jedynie, że sformalizowali swój związek w Polsce , a kilka tygodni później zorganizowali symboliczną ceremonię ślubną w Dubaju . Choć brzmi to niczym sen, w rzeczywistości jednak nie wszystko wyglądało tak bajecznie.

Agnieszka Włodarczyk zdradza kulisy ślubu z Robertem Karasiem w Dubaju. Do dziś nie ma obrączki

"Będąc w Dubaju (tak, dopiero tam), znalazłam miejsce na ślub, fantastyczną fotografkę i kogoś, kto zorganizuje mi to wszystko tak, jak sobie wymarzyłam. To nie jest trudne, jak wiesz, czego chcesz i masz tylko dwóch świadków. Chciałam, żeby ceremonia odbyła się na pustyni, podobał mi się spokój, którego potrzebowałam tego dnia. Od lat jestem przebodźcowana, więc to był strzał w dziesiątkę" - przyznała.

Nie obyło się także bez komplikacji. Celebrytka ujawniła, że ona i jej małżonek mieli poważne problemy z... obrączkami. "Ważną rolę odegrała też biżuteria. Pomieszane style, wszystkiego dużo, a jednak skromnie. Jedyne, czego nie mam do tej pory, to obrączki. Pierwsze zostały "zgubione" przez firmę kurierską i do dziś sprawa pozostaje niewyjaśniona. Drugie dotarły ze mną do Bahrajnu, ale podczas pobytu w hotelu zostawiłam swoją na chusteczce przy umywalce w łazience. Ktoś sprzątający pokój najprawdopodobniej wyrzucił ją do śmieci. Została tylko Roberta" - oznajmiła.