Agnieszka Włodarczyk w szoku po tym, co spotkało Halejcio. Nie mogła milczeć

Amanda Gawron

Klaudia Halejcio zaskoczyła internautów, dzieląc się swoim bolesnym przeżyciem. Jak się bowiem okazało, zatrudniona przez nią pomoc domowa wykorzystała jej zaufanie i systematycznie wynosiła z jej domu różne produkty. Na dramat aktorki zareagowała Agnieszka Włodarczyk. Komentarz małżonki triathlonisty Roberta Karasia nie został jednak odebrany przez internautów pozytywnie.

Agnieszka Włodarczyk i Klaudia Halejcio
Agnieszka Włodarczyk zareagowała na to, co spotkało Klaudię HalejcioInstagram/klaudiahalejcio, Radosław NAWROCKI Agencja FORUM

Agnieszka Włodarczyk od lat funkcjonuje w świecie show-biznesu, jednak w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w kontekście życia prywatnego. W sportowym środowisku znana jest przede wszystkim jako partnerka Roberta Karasia. Jakiś czas temu para, razem z synem, zdecydowała się opuścić Polskę i przenieść na Bliski Wschód, gdzie triathlonista realizuje swoje wymagające projekty sportowe. Nie oznacza to jednak całkowitego zerwania z krajem - małżonkowie wciąż posiadają w Polsce nieruchomości i regularnie tu wracają.

Ostatnio Włodarczyk zabrała głos pod wpisem Klaudii Halejcio, która podzieliła się z fanami nieprzyjemną sytuacją. Aktorka opublikowała nagranie z domowego monitoringu, na którym widać, jak zatrudniona przez nią pomoc domowa systematycznie wynosi z domu różne produkty - od artykułów spożywczych po rzeczy codziennego użytku. Dla Halejcio, która na co dzień łączy wychowywanie kilkuletniej córki z intensywną działalnością zawodową i reklamową, był to poważny cios i naruszenie zaufania.

Pod nagraniem pojawiło się wiele słów wsparcia - zarówno od fanów, jak i znanych osób, które solidaryzowały się z aktorką i przyznawały, że same miały podobne doświadczenia. W tym gronie znalazła się także Włodarczyk. "Dlatego my w Polsce nikogo nie mamy do pomocy, nawet niani. Strasznie przykre to Was spotkało, ale niestety słyszy się za dużo o takich historiach. Współczuję" - napisała.

Choć komentarz życiowej partnerki Roberta Karasia miał charakter współczujący, część internautów odczytała go jako krytykę polskich pracowników. Szybko pojawiły się głosy oburzenia. "Tylko w Polsce tak się dzieje?", "A to przepraszam bardzo, za granicą nie kradną?", "No tak, bo tylko Polacy tacy są źli, wiadomo" - pisali użytkownicy, zarzucając Włodarczyk generalizowanie i brak wrażliwości.

Sama zainteresowana nie wdawała się w dalszą dyskusję i nie odpowiedziała na krytyczne komentarze. Z kolei Halejcio podziękowała jej za wsparcie, podkreślając, że cała sytuacja była dla niej trudną lekcją i zapowiedzią większej ostrożności w przyszłości.

Mężczyzna w bordowej czapce z daszkiem oraz czarnej bluzie z logotypem siedzi na tle zielonych roślin. Obok kobieta w okularach o dużych oprawkach, w brązowym swetrze, stoi przed choinką ozdobioną czerwonymi bombkami.
Robert Karaś i Agnieszka WłodarczykOla Skowron/Dzien Dobry TVN/East News, Artur ZawadzkiReporter
Kobieta z krótkimi, prostymi włosami, ubrana w czarny, błyszczący strój, trzyma mikrofon i patrzy z poważnym wyrazem twarzy na tle intensywnie czerwonego podświetlenia.
Agnieszka WłodarczykWOJCIECH STROZYKEast News
Klaudia Halejcio
Klaudia HalejcioPawel WodzynskiEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja