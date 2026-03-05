Agnieszka Włodarczyk nie wytrzymała. Bez ogródek napisała o tym, co dzieje się w Dubaju

Głośno jest w tej chwili o influencerach i celebrytach, którzy postanowili zostać w Dubaju. Wśród nich znaleźli się również Polacy. Byli też i tacy, którzy uciekli ze strefy zagrożenia - ostatnio o wyjeździe z Kataru poinformowała Anita Włodarczyk, polska mistrzyni olimpijska - dla niej Dosze jest bazą treningową. Tymczasem w Dubaju utknęli także sportowcy, w tym m.in. skoczek narciarski Ren Nikaido i tenisiści.

Agnieszka Włodarczyk pozostaje w Dubaju razem z Robertem Karasiem i synem Milanem

Od jakiegoś czasu Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś i ich syn, Milan, mieszkają na stałe w Dubaju. Karaś stara się podtrzymywać tam formę, by po odbytym zawieszeniu wrócić do zawodów iron mana, a jego małżonka oddaje się przyjemnościom życia i opiece nad dzieckiem oraz czuwa nad swoją działalnością influencerską.

Ostatnio sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stała się jednak bardzo napięta przez wojnę w Iranie, którą rozpoczęły wojska USA wspólnie z Izraelem. Nad Dubajem zamknięto przestrzeń powietrzną, co okazało się ogromnym problemem dla wielu osób, które chciały go opuścić. Jednocześnie ostrzegano przed niebezpieczeństwem, jakie może grozić wszystkim osobom pozostającym na miejscu. Taką decyzję podjęła właśnie Włodarczyk razem ze swoją rodziną.

Agnieszka Włodarczyk zareagowała na doniesienia dot. Dubaju

Włodarczyk stała się znów bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco opowiada, jak wygląda sytuacja w Dubaju z jej perspektywy. Zapewnia, że nie groziło jej żadne niebezpieczeństwo i postanowiła odnieść się również do swoich motywacji związanych z pozostaniem w mieście oraz z komentowaniem ostatnich wydarzeń.

"Podobno influencerzy dostają pieniądze za mówienie dobrze o Dubaju. Nie wiem jak inni, ale ja chyba przegapiłam ten przelew" - twierdziła rozbawiona gwiazda. Dodała też, że wcale nie postanowiła przyjechać do Dubaju półtora miesiąca temu, by zrobić challenge, a mieszka tu już od dwóch lat.

Postanowiła też pokazać, jak wygląda życie w mieście. Stwierdziła, że w polskiej telewizji zobaczyła materiał, w którym opowiadano o pozamykanych sklepach i atrakcjach. Chciała udowodnić, że wcale tak nie jest i pokazała nagranie z wieczornej przechadzki.

Agnieszka Włodarczyk pokazała swoją perspektywę w Dubaju Instagram/agnieszkawlodarczykofficial ESP/Instagram

Agnieszka Włodarczyk pokazała swoją perspektywę Dubaju Instagram/agnieszkawlodarczykofficial ESP/Instagram

Agnieszka Włodarczyk wyjaśniła, że mieszka w Dubaju już od dwóch lat Instagram/agnieszkawlodarczykofficial ESP/Instagram

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś Justyna Rojek/DDTVN East News

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś Artur Zawadzki/REPORTER East News

Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Knack Roeselare Polsat Sport